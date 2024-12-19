Подозреваемого в убийстве Кириллова обвинили в терроризме

Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному по подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, предъявлено обвинение в терроризме, сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 19 декабря.

Из сообщения следует, что Курбанова обвиняют сразу по трем статьям УК РФ: 105 (убийство), 205 (террористический акт) и 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

СКР: Задержанному пообещали 100 тысяч долларов за убийство Кириллова

Накануне Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Под стражу был взят гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Во время допроса, по словам российских силовиков, мужчина якобы признался, что был "завербован украинскими спецслужбами", а за совершение преступления ему обещали "денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания".

Ранее российские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили о задержании двух подозреваемых. По словам источников, организаторы преступления завербовали исполнителей через мессенджеры, предоставив им контакты связного из Службы безопасности Украины (СБУ).

Убийство генерала Игоря Кириллова

Убийство Кириллова и Поликарпова произошло 17 декабря. Они погибли в результате взрыва около 6.00 мск, когда выходили из подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Следователи полагают, что взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный около подъезда. В живых остался водитель машины, которая приехала за Кирилловым. СК возбудил дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. По словам источников РБК, основной версией случившегося считают диверсию Украины.

The Wall Street Journal, Reuters и "Укринформ", ссылаясь на источники, писали о причастности к взрыву украинских спецслужб. Источник в СБУ рассказал медиакомпании ВВС, что Кириллов был ликвидирован в результате "спецоперации" как "военный преступник". В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не прибегает к террористическим методам.