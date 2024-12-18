СКР сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кириллова

По сообщению ведомства, гражданин Узбекистана был завербован спецслужбами Украины за 100 тыс. долларов и выезд в Европу. Ранее российские СИМ сообщили задержании двух подозреваемых по делу.

Российские силовики задержали подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, говорится в сообщении, опубликованном Следственным комитетом (СК) утром в среду, 18 декабря.

По делу задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он доставлен к следователю, "с ним проводятся следственные действия", отметили в ведомстве . Во время допроса подозреваемый показал, что был "завербован украинскими спецслужбами". За совершение преступления "исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания", - отметили следователи.

Ранее российские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили о задержании двух подозреваемых. Правоохранительные органы вышли на след подозреваемых прямо с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин. По словам источников, организаторы преступления завербовали исполнителей через мессенджеры, предоставив им контакты связного из Службы безопасности Украины (СБУ).

Убийство генерала Кириллова

Убийство Кириллова и Поликарпова произошло накануне, 17 декабря. Они погибли в результате взрыва около 6.00 мск, когда выходили из подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Следователи полагают, что взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный около подъезда. В живых остался водитель машины, которая приехала за Кирилловым. СК возбудил дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. По словам источников РБК, основной версией случившегося считают диверсию Украины.

The Wall Street Journal, Reuters и "Укринформ", ссылаясь на источники, писали о причастности к взрыву украинских спецслужб. Источник в СБУ рассказал медиакомпании ВВС, что Кириллов был ликвидирован в результате "спецоперации" как "военный преступник". В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не прибегает к террористическим методам.