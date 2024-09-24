  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоГермания

95 кг кокаина найдены среди бананов в супермаркетах ФРГ

Роман Сулима
24 сентября 2024 г.

Находки общей стоимостью на черном рынке более чем в 7 млн евро были обнаружены в городах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия: Мёнхенгладбахе, Дуйсбурге и Крефельде, а также в округах Фирзен, Хайнсберг и Нойс.

https://p.dw.com/p/4kzxd
Упаковки кокаина среди бананов
Общая стоимость новой "находки" на черном рынке - более 7 млн евро Фото: Polizei Mönchengladbach/dpa//picture alliance

В общей сложности 95 килограммов кокаина в пакетах обнаружили в коробках с бананами в одиннадцати отделениях продуктового дискаунтера федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия - в городах Мёнхенгладбах, Дуйсбург и Крефельд, а также в округах Фирзен, Хайнсберг и Нойс, сообщили прокуратура и полиция Мёнхенгладбаха в понедельник, 23 сентября.

Правоохранительные органы оценивает стоимость найденной партии кокаина на черном рынке более чем в 7 миллионов евро. Известно, что партия бананов, в которой находились пакеты с наркотиком, прибыла из Южной Америки. В полиции и прокуратуре полагают, что эта партия по ошибке попала в сеть супермаркетов, ее название в совместном пресс-релизе ведомств не приводится. Расследование обстоятельств контрабанды кокаина продолжается. По имеющейся на данный момент информации, партия бананов изначально прибыла по морю в порт Антверпена.

Кокаин в магазине нашли 10 сентября

В пресс-релизе указывается, что сообщение об обнаружении в двух магазинах в Мёнхенгладбахе подозрительных упаковок в ящиках с фруктами поступило в полицию еще 10 сентября.

 Кокаин уже не впервые находят в Германии в коробках с бананами. Похожий случай произошел в 2015 году - тоже в сети супермаркетов и в той же федеральной земле, а также в соседней - Нижней Саксонии. Идет ли речь об одной и той же торговой сети, на данный момент не уточняется.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как наркотики и преступность разрушают Ирландию | Европа в фокусе

Как наркотики и преступность разрушают Ирландию | Европа в фокусе

В Ирландии растет число наркозависимых. Значительно выросло потребление кокаина. По мнению экспертов, этому способствуют социальные проблемы и легкость, с которой в Дублине и других городах можно купить наркотики. Увеличение ввоза кокаина в страну стало возможным из-за проблем на границе. По мнению наблюдателей, полноценный контроль прибывающих в Ирландию судов практически не осуществляется.
Политика1 августа 2024 г.26:00 мин.
Наркоман в Бразилии закуривает трубку с крэком

Крэк и фентанил в Германии: дешевые наркотики смертельно опасны

Крэк и фентанил в Германии: дешевые наркотики смертельно опасны

Курительный кокаин - крэк - стремительно распространяется в Германии. А синтетические опиоиды, такие как фентанил, появились здесь уже давно. Употребление этих наркотиков чревато смертельными последствиями.
Общество12 марта 2024 г.
Гашиш (слева), экстази (вверху) и кристалл - химический состав любых наркотиков можно проверить в рамках берлинского анонимного проекта

В Берлине проверили наркотики на чистоту. Какой результат?

В Берлине проверили наркотики на чистоту. Какой результат?

Подведены первые итоги работы берлинского проекта по бесплатному и анонимному анализу наркотиков на чистоту. Спрос на проверку - большой. Какие вещества чаще всего сдают на исследования и с каким результатом?
Здоровье15 августа 2023 г.
Показать еще