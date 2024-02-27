В Нидерландах пожизненный срок получил босс наркомафии

Ридуан Таги - главарь нидерландской группировки, занимающейся торговлей кокаином и ответственной за множество убийств, был задержан в 2019 году. Всего под судом были 17 обвиняемых.

В Нидерландах к пожизненному заключению приговорен глава криминальной группировки, которая занималась торговлей кокаином - Ридуан Таги, считавшийся до своего задержания в Дубае в 2019 году самым разыскиваемым преступником в стране. Всего под судом, который проходил во вторник, 27 февраля, в особо охраняемом месте близ Амстердама, оказались 17 обвиняемых, уточняет агентство AFP. При этом Таги в зале суда не присутствовал.

Вынесение приговора проходило при повышенных мерах безопасности, помещение суда, известное как "бункер", было окружено вооруженными полицейскими, полицейские с автоматами и в масках находились и в зале суда, а в небе барражировал вертолет и кружили беспилотники, сообщает AFP. При этом судья, оглашавший приговор, находился за ширмой, чтобы его личность осталась скрытой.

Согласно обвинению, преступники создали "отлаженную машину убийств": только в период с 2015 по 2017 год они осуществили шесть убийств, четыре покушения на убийство и сделали несколько заказов на убийство, а "бесспорный лидер" группировки Таги "решал, кого убить, и никого не щадил".

Наркоторговая группировка, которой он руководил, считается одной из крупнейших в Европе и носит название Mocro Maffia, что отсылает к марокканскому происхождению многих ее участников и самого Таги. Все подсудимые были признаны виновными и получили разные сроки заключения, в том числе несколько человек - пожизненные.

Глава банды продолжал руководить ею из заключения

Даже находясь в заключении, Таги продолжал руководить организованной бандой, причем на ее счету - сделанные в это время еще три убийства, однако они во время процесса не рассматривались. Сам судебный процесс оказался возможным после того, как полиции сдался и выступил в качестве главного свидетеля один из участников группировки Набиль Б. После этого в 2018 году был убит его брат, в 2019 году - его адвокат, а в 2021 году банда Таги совершила покушение на известного журналиста-расследователя Питера Р. де Вриса в центре Амстердама. Журналист скончался, а резонансное убийство вызвало шок не только в Нидерландах, но и во всей Европе.

Де Врис был доверенным лицом Набиля Б. - основного свидетеля на открывшемся в марте того же года судебном процессе в отношении Ридуана Таги.

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