Европол обеспокоен ростом поставок кокаина в Европу

В Европе конфискуют гигантские объемы кокаина и других нелегальных наркотиков. Почти 70 процентов кокаина доставляется в Европу через порты Антверпен и Роттердам.

Масштаб контрабанды кокаина в Европу нарастает, гигантские объемы наркотиков, конфискуемые в настоящее время на европейском континенте, отражают рекордный рост мирового производства кокаина. Параллельно фиксируется быстрый рост насилия, сопряженного с контрабандой наркотиков, сообщил представитель европейского полицейского ведомства Европол в интервью агентству dpa, обнародованном в среду, 3 июля.

По словам представителя Европола, почти 70 процентов кокаина доставляется в Европу через порты Антверпена в Бельгии и Роттердама в Нидерландах. При этом преступные группировки все активнее стараются закрепиться в менее крупных портах, чтобы избежать контроля со стороны правоохранительных органов.

Нелегальные наркотики на десятки миллиардов евро

В Евросоюзе, по сведениям Европола, ежегодно реализуются нелегальные наркотики на сумму в 31 млрд евро. На первом месте находится каннабис (12 млрд евро), на втором - кокаин (11,6 млрд).

В минувшем году в портах Европы было конфисковано более 300 тонн кокаина. В одном только порту Антверпена полиция изъяла 121 тонну кокаина - почти на 10 процентов больше, чем в 2022 году. В Нидерландах было конфисковано около 60 тонн.

Единичные партии наркотиков также становятся крупнее. Так в Роттердаме в 2023 году была обнаружена в контейнере с бананами крупнейшая до сих пор партия кокаина весом восемь тонн и стоимостью около 600 млн евро.

Рост насилия, сопряженного с контрабандой наркотиков

Представитель Европола отметил, что полиция все лучше понимает схемы работы криминальных группировок благодаря взлому криминальных сетей связи, таких как Encrochat. Только недавно Европол выявил 821 опасную сеть оргпреступности в ЕС.

В связи с ростом объемов контрабанды нарастает и насилие - конкурирующие друг с другом преступные группировке в борьбе за сферы влияния все активнее прибегают к убийствам, стрельбе, взрывам, похищениям, пыткам и поджогам, отметил представитель Европола.