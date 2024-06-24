По следам Василя Быкова: как писатель жил в Германии

Четырехэтажный дом недалеко от центра Франкфурта-на-Майне, тихая зеленая улица. Здесь на улице Im Sachsenlager в 2001-2022 годах жил известный белорусский писатель Василь Быков. В честь столетия со дня рождения Быкова белорусская диаспора организовала экскурсию к месту жительства писателя в Германии и предложила пройти по Франкфурту следами Василя Быкова - местных белорусов, пришедших на мероприятие, не испугал даже сильный дождь.

"Мы не знаем точно, в какой именно квартире он жил, - рассказывает Татьяна, психолог по профессии и активистка диаспоры, начиная экскурсию у подъезда дома. - Мы обращались к собственнику квартир, но он уже давно поменялся, поэтому не смог нам помочь в этом вопросе. Могу только сказать, что Быков жил в левой части дома".

Во Франкфурте Быков начал работу над "Долгой дорогой домой"

В Германии Василь Быков приехал в рамках проекта "Города убежища" в 2001 году. Известно, что тут, во Франкфурте писатель часто встречался с видным деятелем белорусского возрождения Борисом Китом, которого Быков называл "первым белорусом в мире". Их долгие разговоры и воспоминания Кита про его жизнь вдохновляют Быкова на написание "Тернового пути". Во Франкфурте Быков также начинает работу над своей автобиографией "Долгая дорога домой".

Всего в эмиграции Василь Быков провел около 5 лет. Сначала организация ПЕН, оказывающая поддержку писателям, поэтам и журналистам, пригласила его пожить в Финляндии, затем он оказался в Германии, а после - в Чехии. Там у него сильно ухудшилось здоровье, и в 2003 году он вернулся в Беларусь, где спустя месяц умер.

Как говорит Татьяна, Быков не хотел бы быть похороненным ни в какой другой стране. "Поехал бы он сегодня умирать в Беларусь? Мне кажется, в сегодняшних условиях он бы вряд ли смог вернуться в страну - сто процентов были бы уголовные дела против него. Впрочем, и тогда Быков был довольно неудобным, и, если бы он был здоров, я уверена, что Лукашенко предъявил бы ему претензии".

Дом во Франкфурте-на-Майне, где жил народный писатель Василь Быков Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

"Вся его жизнь - противостояние страху"

Татьяна рассказывает о жизни Быкова - детстве в деревне Бычки Витебской области, голодных временах коллективизации, учебе в Витебском художественном училище, которую он оставил из-за отмены стипендий, службе в армии во время Второй мировой войны и писательской деятельности, к которой в разные времена власти относились по-разному. Экскурсовод упоминает, что в биографии Быкова есть некоторые "шероховатости", которые до сих пор ему припоминают, - подписи под коллективными обращениями, многочисленные советские награды.

Татьяна, активистка белорусской диаспоры в Германии, которая провоила экскурсию по следам Быкова во Франкфурте Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

"Мне кажется, вся его жизнь - это выбор и противостояние страху. Думаю, тема выбора человека очень актуальна и сегодня. Мы все стоим перед выбором каждый день, у нас остаются родственники в Беларуси или недвижимость, и нам надо принимать соответствующие решения. И та модель, что он описывает в своих книгах, позволяет нам увидеть направление, в котором хотелось бы двигаться, которое могло бы победить диктатуру", - считает Татьяна.

Увековечить память Василя Быкова во Франкфурте

Идя по улице, где когда-то жил Василь Быков, Татьяна рассказывает, что белорусская диаспора в Германии планирует увековечить память великого писателя здесь, в какой форме - еще не решено. Однако устанавливать памятный знак на доме по улице Im Sachsenlager активисты не хотят. "Нам кажется, что здесь люди даже не остановятся - это тихая улица, и надо будет заходить во двор, чтобы прочитать надпись. Поэтому для увековечивания памяти Быкова мы предлагаем другое место".

Василь Быков Фото: AP

Вместе с Татьяной и пришедшими на экскурсию белорусами мы проходим квартал и попадаем в живописный парк. Здесь, как кажется представителям белорусской диаспоры, мог гулять в свое время и Василий Быков.

"В Германии Быков писал "Долгую дорогу домой", и мне кажется, что именно здесь он об этом думал. Природа тут похожа на белорусскую, - говорит Татьяна. - Мне кажется, именно здесь стоит увековечить память Быкова: здесь гуляет много людей, они могут узнать, что тут рядом жил такой великий писатель, и так его будет помнить не одно поколение".

Как рассказала Татьяна, диаспора уже передала в местные советы обращение по поводу установки памятного знака Быкову в этом парке. Хотели успеть к 100-летию писателя, однако процесс затянулся. "В любом случае важно, чтобы во Франкфурте был памятный знак. Когда нам дадут разрешение, будем искать средства. От их размера и будет зависеть, что это будет - табличка, камень или, может, более интересная форма".

Про жизнь Быкова планируют поставить спектакль

Памятные мероприятия во Франкфурте к 100-летию Быкова продолжились театрализованной лекцией "Василь Быков и его двубой с Мефистофелем" драматурга и культуролога Василя Дранько-Майсюка и актрисы Алены Бояровой. Разыгрывая сцены из биографии писателя и перемешивая их с отрывками из его произведений, Дранько-Майсюк и Боярова рассказывают о выборе и испытаниях, которые стояли на жизненном пути писателя.

Алена Боярова и Василь Дранько-Майсюк Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

Они попытались показать Быкова не как супергероя или обладателя многих наград, а как человека, которому "повезло" родиться, жить и творить в тоталитарной системе, но который смог остаться человеком, победить своего "Мефистофеля" и не изменить себе.

Эта театрализованная лекция, как рассказал Василь Дранько-Майсюк, - набросок будущего спектакля про Быкова в гротескном стиле, который планируют показывать с осени этого года. "Быков был счастливым человеком, потому что, живя в атмосферы диктатуры и тоталитаризма, он смог сохранить себя, победить своих демонов, не только писав про эту победу, но и внутренне. И мне хочется, чтобы такими победителями были и мы. Самое главное - читать его произведения, в этом будет наше большое уважение к нему".