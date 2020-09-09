 Памятную доску Василю Быкову установили в Минске | Новости из Германии о Европе | DW | 09.09.2020

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Европа

Памятную доску Василю Быкову установили в Минске

Памятную доску Народному писателю Беларуси Василю Быкову установили в Минске по улице М. Танка, 10. Реализацией проекта занимался белорусско-швейцарский Фонд Марии Магдалены Радзивилл.

Памятная доска Василю Быкову в Минске

Памятная доска Василю Быкову в Минске

Памятную доску Василю Быкову установили 8 августа в Минске по улице М. Танка, 10. В этом доме когда-то жил Народный писатель Беларуси. Авторы проекта - скульптор Игорь Зосимович и архитектор Виктор Карако. Инициатива принадлежит белорусскому активисту Глебу Лободенко. На ее реализацию понадобилось два года, этим занимался белорусско-швейцарский Фонд Марии МагдаленыРадзивилл, привлекались также средства частных компаний.

Один из первых памятных знаков Василю Быкову в Беларуси

"Идея установить мемориальную доску Василю Быкову возникла несколько лет назад, но тогда из-за бюрократических трудностей реализация оказалась невозможной", - отмечает президент Фонда М.М. Радзивилл Александр Сапего.

По словам Сапего, он подключился к проекту в прошлом году, тогда же идею поддержал МИД Беларуси. "Много времени заняло решение технических вопросов, согласование макетов, поиск места для памятной доски. Все было достаточно нестабильно и в любой момент могло остановиться… Пока это одни из первых памятных знаков Василю Быкову в Беларуси".

Василь Быков (1924 – 2003) - Народный писатель Беларуси, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Большинство его произведений посвящены теме войны и нравственному выбору человека. Известность Быкову принесли повести "Третья ракета", "Альпийская баллада", "Мертвым не больно", "Знак беды" и другие. Произведения переведены на многие языки, экранизированы.

Василь Быков неоднократно выступал с резкой критикой Александра Лукашенко, считал, что для Беларуси предпочтительнее союз не с Россией, а с Западом. С 1997 года Быков жил за границей в политической эмиграции: в Финляндии, Германии, Чехии. Вернулся на родину за месяц до смерти.

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    Автор: Виктория Зарянка


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