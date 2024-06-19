Василь Быков - "символ борьбы за демократическое будущее"

100 лет назад родился народный писатель Беларуси Василь Быков. DW о том, почему произведения Быкова - больше, чем военная проза.

Всю свою жизнь он боролся: во время Второй мировой войны - против оккупантов, затем против советской и белорусской цензуры. В конце жизни оказался в вынужденной политической эмиграции, вернулся в Беларусь буквально за месяц до смерти. 19 июня исполняется 100 лет со дня рождения Василя Быкова, пожалуй, самого известного белорусского писателя.

Быков сам переводил свои произведения на русский язык

Быков родился в деревне Бычки Ушачского района Витебской области Беларуси. Учился на скульптора в Витебском художественном училище. В годы Второй мировой в составе Красной Армии освобождал Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию, дважды был ранен.

Известность Быкову принесли повести "Третья ракета", "Альпийская баллада", "Мертвым не болит", "Знак беды" и другие. Его произведения переведены более чем на 50 языков, причем большую часть переводов на русский он выполнил сам.

"Один из западных критиков назвал уход Быкова последним вздохом экзистенциализма. Мне кажется, эта метафора не безупречна, потому что мир продолжает слышать мощное дыхание быковской прозы", - говорит белорусский писатель, который был близко знаком с Василём Быковым (он пожелал остаться анонимным в целях безопасности).

Василь Быков Фото: Thomas Lehmann/ZB/picture-alliance

Собеседник DW не согласен с теми, кто "однозначно" относит Быкова к представителям военной прозы, поскольку, по его мнению, тематика произведений Быкова универсальна, а герои всегда оказываются в ситуации вечного экзистенциального выбора: "оставаться верным идеалам добра или встать на сторону зла". "Именно это качество выделяло Быкова, я думаю, из числа писателей на постсоветском пространстве", - говорит литератор. Это же делает книги Быкова созвучными "болезненному пульсу современности".

"Первый наднациональный писатель"

Исследователь белорусской литературы, автор пьесы "Василь Быков и его демоны" Василий Дранько-Майсюк также считает, что сюжеты Быкова можно перенести на любую войну или конфликт, и "ничего не потеряется". Это делает его первым белорусским "наднациональным писателем". Дранько-Майсюк отмечает влияние на творчество Быкова Сартра, Камю и других экзистенциалистов, ставших доступными советскому читателю в конце 1950-х годов, в период так называемой оттепели.

По мнению исследователя, писатель почувствовал общее культурное влияние того времени, "когда казалось, что можно писать что-то свободное". Литературовед называет повесть "Утрата" 1956 года первым произведением, благодаря которому Быков "нашел себя".

Дранько-Майсюк говорит, что Быков не просто писал о войне, он "создавал экзистенциальные трагедии": "Он показал человека в экстремальной ситуации. И в этой ситуации каждый проявлял себя с какой-то безобразной неожиданностью: кто-то предавал, кто-то убил, кто-то боялся. Быков первый белорусский писатель, который стал показывать это с какой-то кафкианской остротой".

Быкова психологически ломали

Советской власти это не всегда нравилось. По словам Дранько-Майсюка, с 1961 по 1965 год Быков "находился в определенной оппозиции", а после выхода повести "Мертвым не болит" (1965 год) писателя стали "психологически ломать". "В его доме в Гродно разбивали окна, его избивали, пресса начала шельмовать. И Быков понял, что надо как-то проявить лояльность, хоть немного, - говорит исследователь. - С конца 1960-х и все 1970-е ему приходилось подстраиваться к советской системе, чтобы его творчески не уничтожили".

В свою очередь властям было важно показать, что смелый, свободолюбивый художник, которого все знают, с ними сотрудничает. Поэтому в 1970-е Быков оказался в "формальном фаворе": ему дали Ленинскую премию, звание Народного писателя БССР, государственную премию".

"Но самому Быкову внутренне это не очень нравилось, он понимал, что его ломают, он понимал, что его ставят на колени. Он не мог простить этой советской, тоталитарной, коммунистической власти, что она издевалась над ним, заставила его быть не тем, кем он хотел", - говорит Дранько-Майсюк.

Мемориальная доска Василю Быкову в Минске Фото: J. Komissarow

"Символ борьбы за демократическое будущее"

В период перестройки Быков стал первым белорусским писателем, активно выступавшим "против коммунистов, против любых проявлений тоталитаризма". "Имененот тогда он поддерживает Белорусский народный фронт и становится нациообразующим творцом, который уже ничего не боится", - отмечает Дранько-Майсюк.

Василий Быков неоднократно резко критиковал Александра Лукашенко, он считал, что для Беларуси лучше союз не с Россией, а с Западом. Быкова травила государственная пресса, цензура запрещала выпуск его новых произведений. С 1998 года писатель жил за границей в политической эмиграции: в Финляндии, Германии, Чехии. Он вернулся в Беларусь за месяц до смерти.

"Для меня, можно сказать, он был одним из олицетворений национального возрождения Беларуси, символом борьбы за демократическое будущее", - говорит белорусский писатель, который был близко знаком с Василём Быковым.

Быков умер 22 июня 2003 года. Его гроб несли по главному проспекту Минска, и за ним шли тысячи человек.

"В наших разговорах Быков не раз говорил, что ему близок экзистенциализм, особенно роман Альбера Камю "Чума". Как известно, в отличие от своего французского коллеги, Быков не стал нобелевским лауреатом. Я думаю, что если бы судьба дала ему более долгую жизнь, может быть, это бы и сбылось", - говорит анонимный собеседник DW.