По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий (фотогалерея)

Люнебургская пустошь - ландшафты и достопримечательности

Готический памятник

В первые два века своего существования монастырь несколько раз горел. В 1372 году его практически заново отстроили. Нынешние готические здания относятся к XV-XVI векам. Сохранилось все в отличном состоянии, так как жизнь в этих стенах не прекращалась, хотя обитель давно перестала быть католическим монастырем. Таким его в 1654 году увидел Матиас Мериан.