В Люнебургской пустоши вот-вот наступят самые красивые недели года - в середине августа начнет дружно цвести вереск.
Единственная в Германии ферма, на которой доят верблюдов, находится в Люнебургской пустоши. Скоро его начнут пастеризовать и разливать по бутылкам.
Единственная в Европе ферма по выращиванию женьшеня находится в Германии - в Люнебургской пустоши.
В Люнебургской пустоши - сезон цветения вереска и выборов новых вересковых королев.
В Люнебургской пустоши начался сезон цветения вереска. Это очень красиво.
Этот немецкий национальный парк был создан еще в 1922 году. Традиционные обитатели здешней вересковой пустоши - такие вот овцы и козы.