По Харькову нанесены ракетные удары

На 350-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 8 февраля. (время московское).

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Вечером 7 февраля российские войска атаковали Харьков, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов . "Внимание! Оккупанты наносят удары", - написал он в Telegram, призвав жителей оставаться в укрытиях. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Харьковский мэр Игорь Терехов указывает , что в городе прогремело шесть взрывов. По его словам, подтверждена информация об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города, а также есть сведения о пожаре на месте одного из попаданий.

Хроника событий 7 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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