Племянница Путина раскрыла число россиян, пропавших на войне

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева заявила на круглом столе в Госдуме об обращении родственников 48 тысяч пропавших без вести в Украине. Запись мероприятия не была опубликована.

Заместительница министра обороны РФ Анна Цивилева раскрыла секретные данные о пропавших без вести россиянах, которые участвовали в войне против Украины. На круглом столе, прошедшем в Госдуме, она заявила, что в ее министерство обратились родственники не менее 48 тысяч участников вторжения в Украину, о судьбе которых ничего не известно, написал во вторник, 3 декабря, Telegram-канал ASTRA. При этом Цивилева назвала без вести пропавших "без вести отсутствующими".

Анна Цивилева, которую неподцензурные СМИ называют двоюродной племянницей президента РФ Владимира Путина, также сообщила о сборе ДНК родственников пропавших людей и о внесении этих сведений в соответствующую базу данных.

Глава комитета по обороне попросил не раскрывать секретные данные

После этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил не называть количество пропавших без вести, сославшись на секретность этих данных. "Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. Когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы там эти цифры нигде не плавали", - попросил он.

В ответ Анна Цивилева заявила, что не раскрывала статистику пропавших без вести, а назвала число обращений родственников в Минобороны. "Многих они найдут. Поэтому эта цифра именно обращений, а не статистики", - добавила она.

Запись заседания не была опубликована на сайте Думы

ASTRA отметила, что запись заседания круглого стола комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов получила от одного из читателей. Его трансляция велась на сайте нижней палаты, но ее запись там отсутствует. В свою очередь "Важные истории" указывают, что запись этого заседания не была опубликована на сайте Думы, в то время как записи других мероприятий появились на нем в тот же вечер.

Между тем "Медиазона" подчеркивает, что названное Цивилевой число не может являться реальным показателем пропавших без вести. Издание при этом приводит в пример случай объявления пропавшими без вести военнослужащих, отправленных на опасные задания, "чтобы не портить показатели потерь в бригаде".

Владимир Путин в июне назначил свою предполагаемую родственницу Анну Цивилеву - жену министра энергетики РФ Сергея Цивилева, в прошлом руководившего Кемеровской областью, заместительницей министра обороны. В конце 2023 года Цивилева была включена в санкционный список ЕС, а в октябре 2024-го подпала под санкции США.