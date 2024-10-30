США ввели санкции против пяти замов министра обороны России

Всего в санкционном списке США значатся 32 человека и более 360 компаний. В черном списке в числе прочих фигурируют замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева, Павел Фрадков и Александр Фомин.

США расширили санкции против России, введенные из-за войны РФ против Украины. Ограничения касаются 32 лиц и более 360 компаний, говорится в сообщении, выложенном на сайте министерства финансов США в среду, 30 октября.

В черный список попали сразу пять заместителей министра обороны России - Анна Цивилева, Александр Фомин, Павел Фрадков, Виктор Горемыкин и Андрей Булыга. Всего в списке 32 человека - граждане России, Беларуси, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили.

Минфин США: Меры против лиц, связанных с военным сектором

В перечне упомянуты и юрлица, среди них - производитель шин "Кордиант" (куплен в начале октября "Севергрупп" миллиардера Алексея Мордашова), "Беспилотные технологии Мордовии", НТЦ "Арсенал", Коломенский завод, "Русская лаборатория воздушного транспорта", Московский авиационный институт (МАИ), "дочки" госкомпании "Росатом" - "Росатом Цифровые решения" и "Росатом микроэлектроника".

"Соединенные Штаты сегодня вводят санкции в отношении почти 400 организаций и человек. Это решение нацелено на несколько секторов, имеющих важное значение для военных усилий России", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен , пояснив, что речь идет, в частности, об оборонной и энергетической сферах России.

В сообщении американского Минфина отмечается, что санкции направлены против поставщиков технологий и товаров для российского ВПК и призваны затруднить обход введенных ранее ограничительных мер. "США и их союзники продолжают принимать решительные меры по всему миру, чтобы остановить поток чрезвычайно важных инструментов и технологий, которые нужны России для войны против Украины", - указал первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.