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Путин повысил свою племянницу на посту замминистра обороны

Екатерина Венкина
17 августа 2024 г.

Анна Цивилева переведена на должность статс-секретаря - заместителя главы Минобороны РФ. Пост замминистра она заняла два месяца назад.

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Анна Цивилева
Анна Цивилева (2 сентября 2021 года)Фото: Peter Kovalev/Tass/imago images

Президент России Владимир Путин повысил Анну Цивилеву, называвшуюся в СМИ его двоюродной племянницей, в должности - до статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ. Указ с печатью канцелярии главы российского государства размещен в субботу, 17 августа, на портале правовых актов.

От должности замминистра, занимавшейся ей с 17 июня, Цивилева освобождена.

Статс-секретарь, в частности, отвечает за связь Минобороны РФ с Госдумой и Совфедом. Кроме того, в его обязанности входит подготовка предложений по законопроектам.

На посту замминистра Цивилева должна была, в частности, курировать социальное и жилищное обеспечение военных.

СМИ называют Цивилеву двоюродной племянницей Путина

Анна Цивилева - жена министра энергетики РФ Сергея Цивилева, в прошлом занимавшего должность губернатора Кемеровской области.

В январе 2022 года издание "Агентство" выпустило расследование, в котором пришло к выводу, что она является дочерью двоюродного брата российского президента Евгения Путина.

Цивилевой - 52 года, она родилась в Иваново, работала врачом-психиатром в областной больнице.

Вскоре после прихода Путина к власти она переехала в Москву, где получила экономическое образование и стала заниматься поставками медоборудования. В 2007 году она вышла замуж за Сергея Цивилева, через пять лет супруги стали владельцами доли в угольной компании "Колмар", писало "Агентство".

В конце 2023 года Цивилева была включена в санкционный список ЕС.

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