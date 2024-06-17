Путин назначил свою родственницу на пост замминистра обороны

Новым заместителем министра обороны РФ назначена жена министра энергетики Анна Цивилева. По данным СМИ, она приходится Путину двоюродной племянницей, а их родство тщательно скрывается.

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра обороны свою предполагаемую родственницу. О подписании Путиным указа о назначении на эту должность Анны Цивилевой сообщается в понедельник, 17 июня, на официальном портале правовой информации .

Другим указом заместителем министра обороны назначен Павел Фрадков - сын Михаила Фрадкова, возглавлявшего правительство России в 2004-2007 годах. Фрадков-младший ранее занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ. Первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин (ранее - первый замминистра финансов).

Одновременно с должностей заместителей министра обороны РФ уволены Руслан Цаликов, Николай Панков, Татьяна Швецова и Павел Попов. В мае Путин назначил главой министерства экономиста Андрея Белоусова- вместо Сергея Шойгу.

Двоюродная племянница Путина

Анна Цивилева - жена министра энергетики РФ Сергея Цивилева, в прошлом руководившего Кемеровской областью. СМИ неоднократно писали о возможном родстве Цивилевой с Путиным: по данным журналистов, она приходится президенту двоюродной племянницей.

В январе 2022 года издание "Агентство" выпустило расследование о получении государственной помощи в крупных размерах крупной угольной компанией "Колмар", которой владеет Анна Цивилева. Издание установило, что она является дочерью двоюродного брата российского президента Евгения Путина, а ее родство с главой государства тщательно скрывается. Цивилева родилась в Иваново, там же до начала 2000-х годов работала врачом в психиатрической больнице. Вскоре после прихода Путина к власти она переехала в Москву, где получила экономическое образование и стала заниматься поставками медицинского оборудования. В 2007 году она вышла замуж за Сергея Цивилева и через 5 лет супруги стали владельцами доли в угольной компании "Колмар", написало "Агентство".

В конце 2023 года Анна Цивилева была включена в санкционный список ЕС.