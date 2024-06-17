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Путин назначил свою родственницу на пост замминистра обороны

Ольга Лебедева
17 июня 2024 г.

Новым заместителем министра обороны РФ назначена жена министра энергетики Анна Цивилева. По данным СМИ, она приходится Путину двоюродной племянницей, а их родство тщательно скрывается.

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Анна Цивилева
Замминистра обороны РФ назначена Анна ЦивилеваФото: Peter Kovalev/Tass/imago images

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра обороны свою предполагаемую родственницу. О подписании Путиным указа о назначении на эту должность Анны Цивилевой сообщается в понедельник, 17 июня, на официальном портале правовой информации.

Другим указом заместителем министра обороны назначен Павел Фрадков - сын Михаила Фрадкова, возглавлявшего правительство России в 2004-2007 годах. Фрадков-младший ранее занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ. Первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин (ранее - первый замминистра финансов).

Одновременно с должностей заместителей министра обороны РФ уволены Руслан Цаликов, Николай Панков, Татьяна Швецова и Павел Попов. В мае Путин назначил главой министерства экономиста Андрея Белоусова- вместо Сергея Шойгу.

Двоюродная племянница Путина

Анна Цивилева - жена министра энергетики РФ Сергея Цивилева, в прошлом руководившего Кемеровской областью. СМИ неоднократно писали о возможном родстве Цивилевой с Путиным: по данным журналистов, она приходится президенту двоюродной племянницей.

В январе 2022 года издание "Агентство" выпустило расследование о получении государственной помощи в крупных размерах крупной угольной компанией "Колмар", которой владеет Анна Цивилева. Издание установило, что она является дочерью двоюродного брата российского президента Евгения Путина, а ее родство с главой государства тщательно скрывается. Цивилева родилась в Иваново, там же до начала 2000-х годов работала врачом в психиатрической больнице. Вскоре после прихода Путина к власти она переехала в Москву, где получила экономическое образование и стала заниматься поставками медицинского оборудования. В 2007 году она вышла замуж за Сергея Цивилева и через 5 лет супруги стали владельцами доли в угольной компании "Колмар", написало "Агентство".

В конце 2023 года Анна Цивилева была включена в санкционный список ЕС.

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