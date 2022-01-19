 Государство поддерживает угольную компанию племянницы Путина | Новости из Германии о России | DW | 19.01.2022

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Россия

Государство поддерживает угольную компанию племянницы Путина

Родство жены губернатора Кузбасса с президентом РФ Путиным тщательно скрывается, утверждает онлайн-издание "Агентство". Угольная компания Анны и Сергея Цивилевых "Колмар" получила из бюджета свыше 11 млрд рублей.

Анна Цивилева

Анна Цивилева

Двоюродная племянница президента России Владимира Путина вместе с мужем - губернатором Кемеровской области, владеет крупной угольной компанией "Колмар", получившей огромную помощь от государства, утверждают журналисты онлайн-издания "Агентство", опубликовавшие свое расследование в среду, 19 января.

Как установило издание, Анна Цивилева, ранее носившая фамилию первого мужа Логинова, - дочь Евгения Путина, двоюродного брата российского президента. "Агентство" отмечает, что ее родство с главой государства тщательно скрывается. Цивилева родилась в Иваново, там же до начала 2000-х годов работала врачом в психиатрической больнице. Вскоре после прихода Путина к власти она переехала в Москву, где получила экономическое образование и стала заниматься поставками медицинского оборудования. В 2007 году она вышла замуж за Сергея Цивилева и через 5 лет супруги стали владельцами доли в угольной компании "Колмар".

"Колмар" получает госпомощь

"Агентство" обращает внимание, что до этого никто из супругов Цивилевых не был замечен в угольном бизнесе и не мог бы заработать в своих фирмах на приобретение компании, общая стоимость которой составляла около 400 млн долларов. По данным журналистов, Цивилевы получили актив от друга президента, бизнесмена Геннадия Тимченко, которому принадлежали 60% "Колмара". Получив из госбюджета ориентировочно более 11 млрд рублей прямой поддержки, а также льготный кредит на 4 млрд рублей и налоговые преференции, компания за семь лет увеличила добычу угля в 15 раз и претендует на вхождение в число крупнейших угледобытчиков России.

Сергей Цивилев стал губернатором Кемеровской области в 2018 году - после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек, и отставки многолетнего главы региона Амана Тулеева. По сведениям "Агентства", жена губернатора Анна Цивилева вмешивается в управление регионом настолько активно, что это вызывает недоумение у правительственных чиновников. Один из собеседников агентства, близкий к руководству "Единой России", поделился распространенным в регионе мнением, что Цивилева "фактически управляет" Кузбассом.

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    Люди из окружения Владимира Путина оказались в числе клиентов панамской фирмы Mossack Fonseca, регистрирующей компании в оффшорах. Это финансист Юрий Ковальчук, которого называют личным банкиром президента, друг президента виолончелист Сергей Ролдугин и десятки чиновников - владельцев зарубежных фирм. "Панамские досье" показали масштаб теневой деятельности политиков из 50 стран мира.

  • На экране монитора титульная картинка доклада Transparency International.

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Ситуация с коррупцией не меняется

    Россия по итогам 2016 года оказалась рядом с Украиной, Казахстаном и Непалом - на 131-м из 176 мест в рейтинге Индекса восприятия коррупции (ИВК), подготовленного Transparency International. РФ, как и в 2015 году, получила 29 баллов из 100. 1 место и самый низкий уровень коррупции - в Дании и Новой Зеландии, Германия - на 10-м месте. В конце списка - Южный Судан и Сомали.

  • Женщины стреляют по мишеням в тире.

    Коррупция в России - самые громкие дела

    "Охота в тире"

    В Transparency International называют борьбу с коррупцией в РФ охотой, лишь похожей на настоящую: "Это стрельба из заготовленного ружья по заранее расставленным мишеням". Подозрения вызывают уголовные дела, которые походят на устранение конкурентов. Например, дело министра Улюкаева или экс-главы Кировской области Никиты Белых, которого задержали в июне 2016-го при передаче ему 400 тысяч долларов.

  • Владимир Путин, декабрь 2016 года

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Разгул казнокрадства не прощается

    Соцопросы показывают, что многие россияне считают громкие дела скорее показательными акциями, чем реальной борьбой с коррупцией. 26% опрошенных "Левада-центром" возложили "в полной мере" ответственность за коррупцию на Владимира Путина, 33% - "в значительной мере". Так что высокий рейтинг российского президента не означает, что граждане прощают ему разгул взяточничества и казнокрадства.

    Автор: Галина Петровская


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