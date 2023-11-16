The Guardian: ЕС включил в санкционный список сына Медведева

Меры, готовящиеся в рамках 12-го пакета антивоенных санкций ЕС, призваны перекрыть России источники коммерческих доходов. Они затронут около 120 физических и юридических лиц.

Человек по имени Илья Дмитриевич Медведев с датой рождения, полностью совпадающей с датой рождения единственного сына бывшего президента России Дмитрия Медведева, попадет под ограничения, предусмотренные 12-м пакетом санкций ЕС. Об этом пишет в четверг, 16 ноября, британская газета The Guardian . Указывается, что Илья Медведев оказался под санкцияи за то, что "руководил кампанией по дезинформации и пропаганде в Украине".

Кроме того, в санкционном списке, куда внесли 47 физлиц, оказалась Анна Цивилёва - жена губернатора Кемеровской области и глава фонда "Защитники Отечества", который оказывает поддержку россиянам, воюющим в Украине, следует из публикации. По данным расследовательского издания "Агентство", Цивилёва является двоюродной племянницей президента РФ Владимира Путина, поскольку ее отец - двоюродный брат главы российского государства.

"Включение (в санкционный список ЕС. - Ред.) родственников или высокопоставленных официальных лиц, включая семью Путина, разозлит Кремль", - прогнозируют британские журналисты.

12-й пакет санкций ЕС в отношении России

15 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией передали в Совет Евросоюза проект нового пакета санкций в отношении России, принятых в связи с ее военным вторжением в Украину.

Сообщается, что ЕК предлагает дополнить существующие санкционные списки 120 новыми именами физлиц и названиями компаний, которые сыграли свою роль "в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины". Как указывается в пресс-релизе Европейской службы внешних связей, речь идет среди прочего о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также "других важных экономических операторах".

По данным The Guardian, в центре предложений по санкциям - меры, направленные на перекрытие доступа России к коммерческим доходам. В частности, речь идет о полном запрете на продажу на территории Евросоюза российских алмазов и ювелирных изделий с драгоценными камнями из сибирских месторождений. По мнению ЕС, это может сократить доходы РФ на 4,5 млрд евро в год.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих, которые Россия использует для производства оружия, применяемого в Украине. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для беспилотников.

Представители стран - членов ЕС начнут процесс согласования нового пакета 17 ноября. Ожидается, что он может быть принят до конца текущего года.

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