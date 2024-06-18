Замминистра обороны РФ: ПТСР у 20% вернувшихся с войны

По данным нового замминистра обороны РФ Анны Цивилевой, у каждого пятого военного, вернувшегося с войны, выявляют посттравматический синдром. При этом психологов для работы с ними не хватает.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностируется примерно у 20 процентов российских военнослужащих, возвращающихся с войны в Украине. Такие данные в интервью "Ведомостям", опубликованном во вторник, 18 июня, привела новая замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

По ее словам, для работы с вернувшимися с фронта не хватает психологов, а помощь медицинских психологов и психиатров – иногда даже медикаментозным лечением - срочно необходима.

По данным Минздрава РФ, в 2023 году обеспеченность психологической помощью военных составила в России всего 15 процентов. Кроме того, некоторых солдат, у которых диагностировали ПТСР, все равно отправляют на фронт. Власти признают, что масштабы проблемы таковы, что трудно закрыть все потребности, а многие военные с посттравматическим синдромом отказываются от помощи.

Без лечения же они могут представлять угрозу для общества, о чем свидетельствуют и криминальные сводки в России.

Двоюродная племянница Путина

Анна Цивилева, жена министра энергетики РФ Сергея Цивилева, в прошлом руководившего Кемеровской областью, была назначена на должность замминистра обороны президентским указом накануне, 17 июня. СМИ неоднократно писали о ее возможном родстве с российским президентом Владимиром Путиным: по данным журналистов, она приходится ему двоюродной племянницей.

В январе 2022 года издание "Агентство" выпустило расследование о получении госпомощи в крупных размерах угольной компанией "Колмар", которой владеет Цивилева. Издание установило, что она является дочерью двоюродного брата российского президента Евгения Путина, а ее родство с главой государства тщательно скрывается.

Цивилева родилась в Иваново, там же до начала 2000-х годов работала врачом в психиатрической больнице. Вскоре после прихода Путина к власти она переехала в Москву, где получила экономическое образование и стала заниматься поставками медоборудования. В 2007 году вышла замуж за Сергея Цивилева и через 5 лет супруги стали владельцами доли в угольной компании "Колмар", писало "Агентство".

В конце 2023 года Анна Цивилева была включена в санкционный список ЕС.