Пивные в Германии бойкотируют начало карнавала

Сразу несколько пивных и прочих заведений в Кельне отказались работать в день начала карнавального сезона 11 ноября из-за опасений по поводу безопасности.

11 ноября в Рейнской области в Германии традиционно отмечают начало карнавального сезона , который длится до февраля-марта в зависимости от сроков предпасхального Великого поста.

В 2023 году этот день выпал на субботу, поэтому в популярных центрах празднования карнавала - в Кельне и Дюссельдорфе, число посетителей будет намного выше обычного. Это грозит еще больше обострить проблемы, значительно усугубившиеся в последние два года, когда празднование карнавала постепенно возобновилось после коронавирусной пандемии. Особенно, молодые люди и подростки, словно пытались наверстать упущенное.

Уличный карнавал выходит из-под контроля?

В Кельне ситуация вокруг "Одиннадцатого одиннадцатого" ("Elfter im Elften"), как здесь называют этот ноябрьский день, стала ухудшаться еще раньше уже на протяжении многих лет и сейчас вызывает все большую озабоченность как среди жителей городских районов, в которых собираются празднующие, так и среди представителей властей, правоохранительных органов и владельцев пивных и баров в этих местах.

Район Kwartier Latäng в Кельне 11 ноября 2022 года Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Долгожданный праздник 11 ноября всегда был событием массовым и шумным, однако в последнее время стал омрачаться из-за чрезмерного употребления алкоголя, увеличения количества разного рода правонарушений, драк и стычек, телесных повреждений, роста агрессии в целом и других проблем - в частности, отправления естественных потребностей - малой нужды на улицах, в подъездах, парках и других общественных местах. За последние нарушения размер максимального штрафа в Кельне увеличили до двухсот евро.

С празднованием традиционного карнавала такого рода эксцессы не имеют ничего общего и уже приводят к неожиданным последствиям, которые раньше в Кельне невозможно было представить.

Как сообщает информационное агентство dpa, в 2023 году сразу несколько популярных пивных и прочих заведений сообщили о том, что не будут работать 11 ноября, в том числе, из-за опасений по поводу безопасности своих сотрудников, несмотря на любовь к карнавалу и очень большие обороты в такие дни.

Вынужденная мера владельцев пивных

"Опыт последних двух лет и отсутствие удовлетворительной концепции организации и обеспечения безопасности со стороны города Кельна не оставляют нам другого выбора", - говорится в заявлении традиционной пивоварни и пивной Brauhaus Päffgen в районе площади Фризенплац. Ранее об отказе работать одиннадцатого ноября сообщили некоторые рестораны, пивные и бары (Kwartier, Oma Kleinmann, Tankstelle, Soylent Green и Engelbät) в студенческом квартале Kwartier Latäng и соседних районах.

При этом сообщения этих заведений вызвали в целом поддержку, если судить по отзывам в социальных сетях. "Не понимаю, где мы оказались с нашими традициями? Что произошло?", - такой комментарий цитирует в своей публикации местная газета Kölnische Rundschau. В прошлом сезоне Кельнский карнавал отметил свой 200-летний юбилей.

Полицейские в Кельне 11 ноября 2022 года Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Меры по обеспечению безопасности

Говорить о том, что власти бездействуют, нельзя, но ситуацию под контроль взять до сих пор не удается. Как отмечает агентство dpa, только в Кельне 11 ноября будет задействовано около 1000 полицейских, 180 сотрудников городского ведомства общественного порядка и более 1000 сотрудников частых охранных предприятий.

Одной из проблем, которую не удается решить, является большая концентрация посетителей в нескольких районах, хотя попытки перераспределить потоки уже предпринимаются.

Начало карнавального сезона в 2023 году будет проходить на фоне событий на Ближнем Востоке после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль и роста проявлений антисемитизма.

В одном из районов Кельна, где 11 ноября традиционно собирается много людей, расположена самая большая городская синагога, которая сейчас находится под особой охраной. В связи с этим полиция обратилась к празднующим особенно внимательно отнестись к выбору карнавальной одежды и костюмов, а также отказаться от муляжей оружия или игрушечного оружия, дабы избежать недоразумений и возникновения опасных ситуаций.

В свою очередь, в Дюссельдорфе, где карнавал отмечается также широко, власти отменили намеченную на этот день пропалестинскую демонстрацию, чтобы не осложнять ситуацию и снизить нагрузку на полицейских.

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