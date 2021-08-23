Гостиница особого значения: "Петерсберг" - гранд-отель немецкой истории

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В мае 2022 года отель "Петерсберг" вновь окажется в центре внимания мировых СМИ - здесь пройдет встреча министров финансов G7.
Концентрация на главном - так в Германии сформулировали цели председательства в G7. Немецкая внешняя политика должна стать при новом правительстве более активной и действенной.
После аннексии Россией Крыма в 2014 году "невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня", считает Анналена Бербок.
25 лет назад, 20 июня 1991 года, бундестаг принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин. Правительство переехало, но здания остались. Среди них - канцлерское бунгало.
30 сентября 1938 года, ровно 80 лет назад, в Мюнхене было подписано соглашение, развязавшее Гитлеру руки в том, что касалось его планов по захвату Восточной Европы.
Они влияли на общественную жизнь и политику в послевоенной Германии, оставаясь при этом в тени своих мужей. Книга о первых леди отдает им дань уважения.