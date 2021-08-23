 Гостиница особого значения: ″Петерсберг″ - гранд-отель немецкой истории | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.02.2022

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По Германии

Гостиница особого значения: "Петерсберг" - гранд-отель немецкой истории

В мае 2022 года отель "Петерсберг" вновь окажется в центре внимания мировых СМИ - здесь пройдет встреча министров финансов G7.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Этот гранд-отель гордо возвышается над живописной долиной Рейна около бывшей столицы ФРГ - Бонна. За свою долгую историю он видел многих коронованных особ, сильных мира сего и знаменитостей. Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу…

  • Кортеж министра иностранных дел России Сергея Лаврова, 2019 год

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Отель "Петерсберг" долгое время имел статус гостевого дома правительства Германии и сейчас продолжает находиться в федеральной собственности. Управлять комплексом доверено компании Steigenberger. Хотя столица давно переехала в Берлин, здесь проводились и будут проводиться важные мероприятия и встречи. Есть вертолетная площадка и могут быть обеспечены все необходимые меры безопасности.

  • Долина Рейна

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Предыдущая фотография была сделана во время германо-российского форума "Петербургский диалог", прошедшего здесь летом 2019 года . Такой вид открывается отсюда на Рейн и Бонн. В хорошую погоду даже видно Кельнский собор, расположенный в тридцати километрах.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Если в отеле как раз не проходят какие-то особенные мероприятия, заказать номер может любой человек. Сюда можно просто приехать на обед, кофе с тортиком или просто отсюда полюбоваться ландшафтами. На картинах в этом зале - первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр, которого мы еще здесь повстречаем, так сказать, лично, - как и Леонида Брежнева или королеву Елизавету II.

  • Старая почтовая открытка

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Так отель выглядел на рубеже XIX и XX веков. На старой почтовой открытке также изображена панорама здешнего Семигорья (Siebengebirge). На берегу - город Кёнигсвинтер, справа возвышаются руины замка Драхенфельс, рядом - замок Драхенбург. "Петерсберг" - слева от центра.

  • Отель Петерсберг около 1900 года

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Этот первый отель, построенный в стиле немецкого неоренессанса, был открыт в 1892 году. Среди августейших особ, посетивших его, были тогда германская императрица Августа Виктория, королева Швеции и Норвегии София Нассауская, а также сербский король Александр I. Рейнская романтика была в моде и привлекала сюда знатных и состоятельных гостей, хотя это одно еще не гарантировало коммерческий успех…

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Первый владелец столкнулся с трудностями, поэтому в 1911 году отель был продан Фердинанду Мюленсу - представителю состоятельной местной династии производителей кельнского одеколона "4711". Он расширил гостиницу, перестроил весь комплекс в стиле необарокко, создав условия для санаторного лечения и отдыха, а также проведения конференций.

  • Долина Рейна

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Однако уже через несколько месяцев после повторного открытия в 1914 году началась Первая мировая война и отель опустел - закрылся на долгие шесть лет. После окончания войны здесь некоторое время были расквартированы британские солдаты. Такой вид из "Петерсберга" открывается на уже упомянутый нами замок Драхенбург.

  • Встреча Невилла Чемберлена и Адольфа Гитлера в отеле Дреезен

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Между двумя мировыми войнами отель несколько раз перестраивали и расширяли. В 1938 году здесь останавливался британский премьер-министр Невилл Чемберлен, прибывший на переговоры с Гитлером. Гитлер жил в отеле "Дреезен" (фото) на противоположном берегу Рейна. На этой встрече 23 сентября Чемберлен пытался договориться с "фюрером" о судьбе Судетской области в Чехословакии...

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    После Второй мировой войны в отеле расположились верховные комиссары западных держав-победительниц. Эта фотография сделана здесь осенью 1949 года, когда Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ. В отеле "Петерсберг" проходили переговоры с представителями США, Великобритании и Франции о полномочиях новых немецких властей и расширении суверенитета западногерманского правительства.

  • Федеральный президент Германии Генрих Любке, Елизавета II, Вильгельмина Любке и принц Филипп Маунтбеттен во время приема в отеле Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В 1952 году верховные комиссары покинули "Петерсберг" и через два года здесь вновь открылся отель. Сразу же после этого он стал использоваться для размещения высоких зарубежных гостей и проведения государственных приемов. Это фотография сделана в 1965 году во время визита британской королевы Елизаветы II. Чтобы готовить чай для ее величества, воду тогда привезли из Лондона…

  • Отель Петерсберг, 1995 год

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Немного нарушим хронологическую последовательность, чтобы отвлечься от большой политики. На территории отеля находится часовня эпохи барокко, построенная монахами-цистерцианцами из соседнего аббатства и освященная в 1764 году. В часовне можно провести обряд венчания, как это в 1995 году сделали Михаэль и Корина Шумахеры. Папарацци пришлось арендовать вертолеты и воздушный шар…

  • Леонид Брежнев и Вилли Брандт в отеле Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Несмотря на проведение здесь разных международных мероприятий, в первые послевоенные десятилетия отель не смог стать рентабельным и был вновь закрыт в 1969 году. В 1973 году гостиницу ненадолго открыли - специально для того, чтобы разметить здесь делегацию из СССР во время визита в ФРГ генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который встречался с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (на снимке).

  • Леонид Брежнев за рулем Мерседеса около отеля Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    На этой фотографии Леонид Ильич как раз усаживается за руль Mercedes 450 SLC - подарка гостю от правительства Германии. Ночью генеральный секретарь решил прокатиться на этом новеньком автомобиле и… врезался в дерево на одном из здешних поворотов. Сам не пострадал, но машину разбил.

  • Во время визита Михаила Горбачева. Также на фотографии Ханс-Дитрих Геншер (справа), Эдуард Шеварднадзе и Отто Ламбсдорф (слева)

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В 1979 году по настоянию тогдашнего канцлера Гельмута Шмидта отель был приобретен в федеральную собственность и модернизирован. Реконструкция продолжалась около десяти лет. В ноябре 1990 года здесь на горе около Бонна остановился Михаил Горбачев - первый глава иностранного государства, официально посетивший только что объединившуюся Германию.

  • Гельмут Коль и Билл Клинтон вместе с супругами Ханнелоре Коль и Хиллари Клинтон в отеле Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В 1990-е годы по списку гостей этого отеля можно было составлять справочник "Кто есть кто в мировой политике". Среди них - император Японии Акихито, президент ЮАР Нельсон Мандела, глава Белого дома Билл Клинтон, во время визита которого в Германию в 1994 году была сделана эта фотография.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В том же 1994 году в отеле останавливался духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV. Из его номера попросили убрать кровать, так как Далай-лама предпочитает спать на полу.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В 1999 году в этой гостинице принимали лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Он прибыл в Германию, чтобы обсудить ход ближневосточного мирного процесса. На этом снимке палестинского гостя приветствует в отеле "Петерсберг" министр внутренних дел Германии Отто Шили. Гостиницу тогда заблаговременно расселили и взяли под усиленную охрану.

  • Отель Петерсберг, 2001 год

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Также при соблюдении максимальных мер безопасности в "Петерсберге" в 2001 году прошла первая международная конференция ООН по Афганистану.

  • Спутниковые тарелки на здании Deutsche Welle и отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    P.S. Такой вид на гору Петерсберг и отель открывается от здания медиакомпании Deutsche Welle в Бонне.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Этот гранд-отель гордо возвышается над живописной долиной Рейна около бывшей столицы ФРГ - Бонна. За свою долгую историю он видел многих коронованных особ, сильных мира сего и знаменитостей. Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу…

  • Кортеж министра иностранных дел России Сергея Лаврова, 2019 год

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Отель "Петерсберг" долгое время имел статус гостевого дома правительства Германии и сейчас продолжает находиться в федеральной собственности. Управлять комплексом доверено компании Steigenberger. Хотя столица давно переехала в Берлин, здесь проводились и будут проводиться важные мероприятия и встречи. Есть вертолетная площадка и могут быть обеспечены все необходимые меры безопасности.

  • Долина Рейна

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Предыдущая фотография была сделана во время германо-российского форума "Петербургский диалог", прошедшего здесь летом 2019 года . Такой вид открывается отсюда на Рейн и Бонн. В хорошую погоду даже видно Кельнский собор, расположенный в тридцати километрах.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Если в отеле как раз не проходят какие-то особенные мероприятия, заказать номер может любой человек. Сюда можно просто приехать на обед, кофе с тортиком или просто отсюда полюбоваться ландшафтами. На картинах в этом зале - первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр, которого мы еще здесь повстречаем, так сказать, лично, - как и Леонида Брежнева или королеву Елизавету II.

  • Старая почтовая открытка

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Так отель выглядел на рубеже XIX и XX веков. На старой почтовой открытке также изображена панорама здешнего Семигорья (Siebengebirge). На берегу - город Кёнигсвинтер, справа возвышаются руины замка Драхенфельс, рядом - замок Драхенбург. "Петерсберг" - слева от центра.

  • Отель Петерсберг около 1900 года

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Этот первый отель, построенный в стиле немецкого неоренессанса, был открыт в 1892 году. Среди августейших особ, посетивших его, были тогда германская императрица Августа Виктория, королева Швеции и Норвегии София Нассауская, а также сербский король Александр I. Рейнская романтика была в моде и привлекала сюда знатных и состоятельных гостей, хотя это одно еще не гарантировало коммерческий успех…

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Первый владелец столкнулся с трудностями, поэтому в 1911 году отель был продан Фердинанду Мюленсу - представителю состоятельной местной династии производителей кельнского одеколона "4711". Он расширил гостиницу, перестроил весь комплекс в стиле необарокко, создав условия для санаторного лечения и отдыха, а также проведения конференций.

  • Долина Рейна

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Однако уже через несколько месяцев после повторного открытия в 1914 году началась Первая мировая война и отель опустел - закрылся на долгие шесть лет. После окончания войны здесь некоторое время были расквартированы британские солдаты. Такой вид из "Петерсберга" открывается на уже упомянутый нами замок Драхенбург.

  • Встреча Невилла Чемберлена и Адольфа Гитлера в отеле Дреезен

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Между двумя мировыми войнами отель несколько раз перестраивали и расширяли. В 1938 году здесь останавливался британский премьер-министр Невилл Чемберлен, прибывший на переговоры с Гитлером. Гитлер жил в отеле "Дреезен" (фото) на противоположном берегу Рейна. На этой встрече 23 сентября Чемберлен пытался договориться с "фюрером" о судьбе Судетской области в Чехословакии...

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    После Второй мировой войны в отеле расположились верховные комиссары западных держав-победительниц. Эта фотография сделана здесь осенью 1949 года, когда Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ. В отеле "Петерсберг" проходили переговоры с представителями США, Великобритании и Франции о полномочиях новых немецких властей и расширении суверенитета западногерманского правительства.

  • Федеральный президент Германии Генрих Любке, Елизавета II, Вильгельмина Любке и принц Филипп Маунтбеттен во время приема в отеле Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В 1952 году верховные комиссары покинули "Петерсберг" и через два года здесь вновь открылся отель. Сразу же после этого он стал использоваться для размещения высоких зарубежных гостей и проведения государственных приемов. Это фотография сделана в 1965 году во время визита британской королевы Елизаветы II. Чтобы готовить чай для ее величества, воду тогда привезли из Лондона…

  • Отель Петерсберг, 1995 год

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Немного нарушим хронологическую последовательность, чтобы отвлечься от большой политики. На территории отеля находится часовня эпохи барокко, построенная монахами-цистерцианцами из соседнего аббатства и освященная в 1764 году. В часовне можно провести обряд венчания, как это в 1995 году сделали Михаэль и Корина Шумахеры. Папарацци пришлось арендовать вертолеты и воздушный шар…

  • Леонид Брежнев и Вилли Брандт в отеле Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Несмотря на проведение здесь разных международных мероприятий, в первые послевоенные десятилетия отель не смог стать рентабельным и был вновь закрыт в 1969 году. В 1973 году гостиницу ненадолго открыли - специально для того, чтобы разметить здесь делегацию из СССР во время визита в ФРГ генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который встречался с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (на снимке).

  • Леонид Брежнев за рулем Мерседеса около отеля Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    На этой фотографии Леонид Ильич как раз усаживается за руль Mercedes 450 SLC - подарка гостю от правительства Германии. Ночью генеральный секретарь решил прокатиться на этом новеньком автомобиле и… врезался в дерево на одном из здешних поворотов. Сам не пострадал, но машину разбил.

  • Во время визита Михаила Горбачева. Также на фотографии Ханс-Дитрих Геншер (справа), Эдуард Шеварднадзе и Отто Ламбсдорф (слева)

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В 1979 году по настоянию тогдашнего канцлера Гельмута Шмидта отель был приобретен в федеральную собственность и модернизирован. Реконструкция продолжалась около десяти лет. В ноябре 1990 года здесь на горе около Бонна остановился Михаил Горбачев - первый глава иностранного государства, официально посетивший только что объединившуюся Германию.

  • Гельмут Коль и Билл Клинтон вместе с супругами Ханнелоре Коль и Хиллари Клинтон в отеле Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В 1990-е годы по списку гостей этого отеля можно было составлять справочник "Кто есть кто в мировой политике". Среди них - император Японии Акихито, президент ЮАР Нельсон Мандела, глава Белого дома Билл Клинтон, во время визита которого в Германию в 1994 году была сделана эта фотография.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В том же 1994 году в отеле останавливался духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV. Из его номера попросили убрать кровать, так как Далай-лама предпочитает спать на полу.

  • Отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    В 1999 году в этой гостинице принимали лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Он прибыл в Германию, чтобы обсудить ход ближневосточного мирного процесса. На этом снимке палестинского гостя приветствует в отеле "Петерсберг" министр внутренних дел Германии Отто Шили. Гостиницу тогда заблаговременно расселили и взяли под усиленную охрану.

  • Отель Петерсберг, 2001 год

    Гранд-отель "Петерсберг"

    Также при соблюдении максимальных мер безопасности в "Петерсберге" в 2001 году прошла первая международная конференция ООН по Афганистану.

  • Спутниковые тарелки на здании Deutsche Welle и отель Петерсберг

    Гранд-отель "Петерсберг"

    P.S. Такой вид на гору Петерсберг и отель открывается от здания медиакомпании Deutsche Welle в Бонне.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
• По следам первого канцлера ФРГ
• 70 лет немецкой конституции, или Как Бонн стал столицей ФРГ
• Вилли Брандт - канцлер на коленях

Контекст

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Гранд-отель Петерсберг

История этого немецкого отеля около Бонна насчитывает более сотни лет. По списку гостей можно составлять справочник "Кто есть кто в мировой политике".  

Аудио- и видеофайлы по теме

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера  

Один судьбоносный год: как Гельмуту Колю удалось объединить Германию  

Самый секретный бункер немецкого правительства  

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