Партия Меркель ХДС окончательно утвердила Лашета председателем

Члены Христианско-демократического союза (ХДС) в ходе голосования по почте окончательно утвердили на пост председателя партии Армина Лашета (Armin Laschet). Кандидатуру премьер-министра крупнейшей по численности населения земли ФРГ Северный Рейн - Вестфалия проголосовали 83,35 процента делегатов партийного съезда, прошедшего ранее в режиме видеоконференции, сообщило руководство ХДС в пятницу, 22 января, в Берлине.

Лашет назвал результат голосования "сигналом единства ХДС" и пообещал свести воедино различные течения в партии. Он поблагодарил проголосовавших за него сторонников Фридриха Мерца (Friedrich Merz) и Норберта Рёттгена (Norbert Röttgen), которые являлись его соперниками в борьбе за пост главы партии.

Лашет высказался за "Северный поток - 2" и осудил отравление и арест Навального

Между тем в интервью газете Frankfurter Alltgemeiner Zeitung Лашет высказался за дальнейшее строительство газопровода "Северный поток - 2". В обозримом будущем Германия будет нуждаться в российском газе, заявил он. Лашет также подчеркнул, что в договорах о реализации проекта учтены и интересы Украины.

Кроме того, в том же интервью он "самым решительным образом осудил" отравление и арест российского оппозиционера Алексея Навального и призвал к его незамедлительному освобождению. По словам Лашета, во многих вопросах Москва является противником Германии, но есть важные темы, в решении которых Запад нуждается в России.

59-летний Армин Лашет был избран новым председателем ХДС 16 января на онлайн-съезде партии, входящей в правящую в ФРГ коалицию. Его соперниками являлись вернувшийся из бизнеса в политику бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Съезд ХДС с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.

Вероятные кандидаты на пост канцлера от консерваторов

Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг. При этом потенциальными кандидатами также считаются премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder), популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn).

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая в феврале 2020 года сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда.

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