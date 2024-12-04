Парламент Франции выразил недоверие правительству страны

Национальное собрание Франции выразило недоверие кабинету министров во главе с Мишелем Барнье. За это решение в среду, 4 декабря, проголосовал 331 из 574 парламентариев. Тем самым правительство меньшинства, находящееся у власти менее трех месяцев, будет вынуждено уйти в отставку. Это первый случай увольнения правительства депутатами с 1962 года. Тогда Национальное собрание проголосовало за недоверие кабинету Жоржа Помпиду.

Конфликт вокруг закона о системе соцстрахования

Вопрос о доверии правительству 73-летнего Барнье внесли на голосование 2 декабря депутаты из оппозиционной левой коалиции "Новый народный фронт", а также представители крайне правой партии "Национальное объединение". Этот шаг был вызван решением Мишеля Барнье утвердить закон о бюджете системы социального страхования на 2025 год в предложенной правительством версии без обсуждения и голосования в парламенте.

Право на это дает особая процедура, предусмотренная конституцией Франции. Однако в случае ее применения депутаты Национального собрания, в свою очередь, получают право вынести на голосование вопрос о доверии правительству.

Закон о бюджете системы социального (и медицинского) страхования вместе с законом о государственном бюджете составляет основу финансовой политики страны. "Оба бюджетных законопроекта оказались в центре ожесточенных споров из-за запланированных правительством мер экономии на общую сумму 60 (!) миллиардов евро. Для оздоровления госфинансов и сокращения дефицита бюджета было предложено на 40 млрд сократить госрасходы и на 20 млрд повысить налоги", - указывает медиакомпания RFI.

Для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 депутатов

Для вынесения вотума недоверия требовалась поддержка как минимум 288 депутатов Нацсобрания. "Блок левых партий "Новый народный фронт", состоящий из крайне левой "Непокорной Франции", Социалистической партии, "зеленых" и коммунистов, насчитывает примерно 190 депутатов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 126 мест", - отмечает RFI.

Тем самым Мишель Барнье стал самым недолговечным премьером Франции с момента создания Пятой республики в 1958 году. Он, судя по всему, останется на посту временного главы правительства до тех пор, пока президент Франции Эмманюэль Макрон не назовет новый кабинет министров.