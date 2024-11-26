Ле Пен может поддержать отставку правительства Франции

Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что поддержит вотум недоверия правительству Франции, если оно перейдет "красные линии". Такое заявление она сделала после встречи с премьер-министром страны Мишелем Барнье в понедельник, 25 ноября.

Основные разногласия с правительством у Ле Пен возникли из-за проекта бюджета, который категорически не устраивает ее в текущем виде. В частности, заявила политик, в качестве "красной линии" кабмину Барнье она обозначила возможное повышение налогов на электричество и увеличения государственных пенсий. Кроме того, Ле Пен обсудила на встрече с Барнье будущий закон о миграции, который раскритиковала как "слишком робкий".

В октябре 2024-го коалиция левых и крайне левых партий во французском парламенте уже выносила на голосование вотум недоверия правительству Барнье. Однако тогда "Национальное объединение" Ле Пен воздержалось при голосовании, что не позволило отправить кабмин в отставку. Теперь же она заявила, что новые выборы могут состояться уже в июне 2025 года - раньше парламент распущен быть не может. По данным опроса института Ipsos, 53% французов хотят смены правительства, а рейтинг премьер-министра Барнье составляет 36%.

У Франции чрезмерный дефицит бюджета

В июне 2024 года Европейская комиссия (ЕК) инициировала возбуждение процедуры штрафных мер в отношении семи государств ЕС из-за чрезмерного дефицита бюджета. В их число вошла и Франция с бюджетным дефицитом в 6%, который теперь пытается сократить правоцентристское правительство Мишеля Барнье.

В планы французского кабмина, в частности, входит сокращение расходов на 60 млрд евро - это почти 2% от ВВП Франции.