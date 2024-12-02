Правительству Франции грозят вотум недоверия и отставка

Во Франции депутаты оппозиционной левой коалиции "Новый народный фронт", а также представители крайне правой партии "Национальное объединение" в понедельник, 2 декабря, поставили на голосование в Национальном собрании вопрос о вотуме недоверия правительству.

Причиной этого шага стало решение премьер-министра Франции Мишеля Барнье утвердить закон о бюджете системы социального страхования на 2025 год в предложенной правительством версии без обсуждения и голосования в парламенте. Право на это дает особая процедура, предусмотренная статьей 49.3 Конституции Франции. Однако в случае применения этой процедуры депутаты Национального собрания, в свою очередь, получают право вынести на голосование вопрос о доверии правительству. Ожидается, что это голосование пройдет уже в среду, 4 декабря.

Споры вокруг бюджета системы соцстрахования во Франции

Как поясняет медиакомпания RFI, закон о бюджете системы социального (и медицинского) страхования вместе с законом о государственном бюджете составляет основу финансовой политики страны. "Оба бюджетных законопроекта оказались в центре ожесточенных споров из-за запланированных правительством мер экономии на общую сумму 60 (!) миллиардов евро. Для оздоровления госфинансов и сокращения дефицита бюджета было предложено на 40 млрд сократить госрасходы и на 20 млрд повысить налоги", - указывается в публикации.

В телефонном разговоре с Мишелем Барнье утром 2 декабря лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен призвала его отказаться от ряда планов по экономии, сообщил офис премьера Франции. Ранее под давлением партии Ле Пен глава правительства уже отказался от повышения тарифов на электроэнергию, а также согласился урезать перечень бесплатных медицинских услуг для беженцев, напоминает агентство Reuters.

Между тем Барнье отклонил призыв Ле Пен не отказываться с января от индексации пенсий с учетом инфляции. В ответ крайне правый политик заявила: "С французов хватит!" Она добавила, что надеялась на улучшение ситуации при Барнье в должности премьера, однако по факту ситуация стала еще хуже.

У оппозиции достаточно голосов для вотума недоверия кабинету Барнье

Для вотума недоверия правительству необходимо, чтобы его поддержали 288 из 577 депутатов Нацсобрания. "Блок левых партий "Новый народный фронт", состоящий из крайне левой "Непокорной Франции", Социалистической партии, "зеленых" и коммунистов, имеет порядка 190 депутатов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 126 мест", - отмечает RFI.