Во Франции прошли протесты против назначения нового премьера

Тысячи демонстрантов, придерживающихся левых взглядов, вышли на улицы во Франции - выразить протест против назначения правоцентриста, 73-летнего Мишеля Барнье премьер-министром и осудить то, что они считают "захватом власти" президентом Эмманюэлем Макроном. Как в субботу, 7 сентября, сообщило агентство AFP, акции прошли в Париже, а также в других городах - Нанте, Ницце, Марселе и Страсбурге.

По оценкам полиции, на митинги в столице вышли 26 тыс. человек, в других городах - несколько меньше.

Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера

Глава крупнейшей радикальной левой партии "Неподчинившаяся Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон ранее подверг критике тот факт, что Барнье был назначен на пост главы кабмина. Это "неуважение к демократии", - написал Меланшон в соцсети X и призвал провести 7 сентября марш протеста.

До назначения Барнье Макрон категорически отверг предложения левых, считавших необходимым утвердить премьером единого кандидата "Нового народного фронта" Люси Касте. Глава государства счел, что она не получит вотума доверия в парламенте.

В партии полагают, что это свидетельствует о злоупотреблении Макрона властью, заявил национальный координатор LFI Мануэль Бомпар.

В субботу, 7 сентября, Меланшон призвал сторонников готовиться к противостоянию. "Передышки не будет", - заявил он. "Демократия - это не только искусство признавать, что ты победил, но и умение смиренно признать, что ты проиграл", - добавил политик.

"Технический" премьер

Барнье - самый пожилой руководитель французского кабинета министров в современной истории. Он приобрел широкую политическую известность в качестве главного переговорщика Европейского Союза с Великобританией, решившей в итоге покинуть ЕС.

Мишеля Барнье преподносят как "технического" премьера, необходимого стране в условиях невозможности назначить премьера "политического". Он возглавит переходное правительство и должен оставаться на своем посту не менее года. Новые выборы возможны лишь по истечении этого срока.

На внеочередных выборах "Новый народный фронт", куда входит и "Неподчинившаяся Франция", получил 182 места из 577 в Национальном собрании (нижней палате парламента). Второй пришла к финишу президентская коалиция "Вместе за республику", у которой - 168 кресел. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами.

В итоге сложилась необычная для Франции ситуация, когда в парламенте большинства нет ни у левых, ни у правых, ни у сторонников Макрона, обычно позиционирующих себя как центристы.

Между тем крайне правые из "Национального объединения" Марин Ле Пен и большая часть левого альянса социал-демократов, коммунистов и крайне левых дали понять, что не собираются немедленно свергать Барнье.

В то же время ни правые, ни левые не планировали создавать в парламенте коалицию большинства с президентским альянсом "Вместе за республику".