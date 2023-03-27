Остров Рюген за один день - главные достопримечательности

Развитие морских курортов на балтийском острове Рюген (Insel Rügen) началось в первой половине XIX века. Первые виллы, курзалы и парки для знати и прочих богатых гостей были заложены здесь по воле князя Вильгельма Мальте I (Wilhelm Malte I). Остров был бедный, рыбацкий, доходов приносил мало…

Проектировали все щедро, по последней тогдашней моде, среди нетронутой природы. Уже к середине XIX века успех превзошел все ожидания. Свежий морской воздух и песчаные пляжи начали исправно давать прибыль.

Фото: arkivi/picture alliance

Основной бум строительства пришелся на времена промышленной революции, существенно расширившей круг состоятельных курортников. Об эпохе индустриализации на Рюгене до сих пор напоминает железный символ технического прогресса - "Неистовый Роланд" ("Rasender Roland"). Он исправно возит туристов по узкоколейной дороге посреди пасторальных ландшафтов.

"Неистовый Роланд" на острове Рюген в 1997 году Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance

Менялись времена, менялись пассажиры "Роланда", арендаторы вилл и постояльцы отелей. С ростом благосостояния среднего класса здесь начали открывать гостиницы и пансионы попроще. После создания Веймарской республики среди гостей балтийских курортов стали все чаще появляться рабочие и служащие, впервые получившие законное право на отпуск.

Чтобы осмотреть остров без особой спешки, нужна, как минимум, неделя, но обзорную экскурсию, заранее определив основные остановки, можно совершить на машине за один день.

Пирс и символ

Морской причал в Зеллине Фото: DW / Maksim Nelioubin

Все дороги на Рюгене ведут к этому морскому причалу - Seebrücke Sellin, уходящему в море почти на 400 метров. Он является не только главной достопримечательностью курортного местечка Зеллин, но и бесспорным символом всего острова - популярным мотивом для фотографий и открыток. Причал-предшественник, построенный в 1925 году и разрушенный во время Второй мировой войны, был еще на сотню метров длиннее.

Курортная архитектура

Морской прис и фасад одной из курортных вилл в Зеллине Фото: DW / Maksim Nelioubin

Пирс восстановили лишь после воссоединения Германии в 1997-1998 годах - по историческому проекту. Сейчас прогуляться по Зеллинскому пирсу приезжают отдыхающие со всего острова. Путь от парковок к пляжу проходит мимо таких белоснежных вилл - типичных для здешней курортной архитектуры.

Паромная переправа

Дамба через пролив между Штральзундом и Рюгеном в 1995 году - до строительства нового автомобильного моста. Посредине - небольшой остров Денхольм Фото: Jens Kalaene/ZB/picture alliance

До конца 30-х прошлого века попасть на Рюген можно было только через пролив по морю. Паромы до сих пор ходят между Штральзундом и деревушкой Альтефер (Altefähr) - "Старая переправа". В 1937 году поблизости появилась дамба для машин, поездов и пешеходов. Предназначалась она также для того, чтобы доставлять к месту отдыха верных НСДАП рабочих и служащих - в гигантский санаторий, заложенный в местечке Прора. По этим путям на остров до сих пор ходят поезда. Автомобилисты уже давно пользуются современным мостом, который ввели в эксплуатацию в 2007 году.

Вид на Штральзунд

Причал в Альтефере Фото: DW/Maksim Nelioubin

Деревушка Альтефер заслуживает того, чтобы свернуть к ней сразу, попав на Рюген. Отсюда открывается красивейший вид через пролив на Штральзунд. Вечером - больше романтики, днем лучше видны детали - например, мачты немецкого барка "Горх Фок" - бывшего советского "Товарища".

Старая церковь

Модель парусника и фрески в храме Святого Николая (Dorfkirche St. Nikolai) в деревне Альтефер Фото: DW / Maksim Nelioubin

Первое упоминание храма Святого Николая в Альтефере датировано 1325 годом. Внушительные по меркам деревенских церквей размеры этого памятника старины говорят о том, что на момент закладки здания это рыбацкое местечко было большим и процветающим поселением на пути между островом и богатым торговым городом, которым уже становился Штральзунд.

Тенистые аллеи

Дорога около деревни Альтефер Фото: DW / Maksim Nelioubin

От Альтефера вглубь Рюгена ведет широкое шоссе, но до выезда на него сохранился участок старой аллеи. В давние времена такие дороги должны были защищать путников от солнца и зноя. Став неотъемлемой частью здешних ландшафтов, они находятся под охраной.

"Неистовый Роланд"

Узкоколейная железная дорога и вывеска на остановке "Охотничий замок" Фото: DW / Maksim Nelioubin

До многих основных достопримечательностей острова можно добраться на уже упомянутом "Неистовом Роланде". Эта историческая узкоколейка связывает старейший курорт Рюгена - город Путбус с Бинцем, Зеллином, Бабе и Гёреном. Общая протяженность путей узкоколейной дороги составляет почти 60 километров, максимальная скорость поезда - 30 км/ч.

Замок Границ

Замок Границ Фото: DW / Maksim Nelioubin

Сойдя на остановке "Jagdschloss" или свернув к автомобильной парковке по соответствующему указателю, минут через двадцать неспешного подъема вы окажетесь около охотничьего замка Границ (Granitz). Эту резиденцию построили в 1846 году для князя Вильгельма Мальте I. Одним из гостей замка был канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck).

Башня Шинкеля

Чугунная лестница в замке Границ Фото: DW / Maksim Nelioubin

Высота центральной башни Граница достигает почти сорока метров. Наверху расположена смотровая площадка, на которую можно подняться по чугунной лестнице. В хорошую погоду отсюда как на ладони виден весь Рюген. Проект башни подготовил знаменитый берлинский архитектор Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel) - важнейший представитель исторического романтизма в немецкой архитектуре.

Малый Лихтенштейн

Замок Малый Лихтенштейн в Литцове Фото: DW / Maksim Nelioubin

Одним замком Границ список старых резиденций на Рюгене не ограничивается. Некоторые из них используются в качестве отелей, на другие можно взглянуть лишь снаружи. Издалека заметен, например, замок Малый Лихтенштейн в Литцове (Schloss Litzow - Klein Lichtenstein). В 1890 году его возвел для своей семьи инженер, руководивший на острове крупными строительными проектами. Внешне он напоминает замок Лихтенштейн (Schloss Lichtenstein) в Баден-Вюртемберге.

Бинц

Курзал и пляж в Бинце Фото: picture-alliance/dpa/J. Büttner

Город Бинц - самый большой курорт на Рюгене. Здесь сохранилось много старых вилл и резиденций. Эту бывшую рыбацкую деревню называют "Северным Сорренто". Одной из главных достопримечательностей является Курхаус - курортный зал, открытый в 1890 году. Среди первых гостей Курхауса в Бинце была германская императрица Августа Виктория - супруга Вильгельма II.

Музейное подворье

Музейное подворье в деревне Цирков Фото: DW / Maksim Nelioubin

Традиционным способом строительства крестьянских и рыбацких домов на острове был фахверк, а для крыш использовали тростник. Заглянуть в такой дом можно на музейном подворье в деревне Цирков (Zirkow), находящейся по пути к Бинцу.

Кирпичная готика

Деревнский храм Грос Циккер Фото: Frank Waßerführer/Shotshop/picture alliance

На Рюгене сохранилось много небольших деревенских церквей, построенных в Средние века в стиле кирпичной готики - традиционном стиле балтийского региона. Этот храм был возведен в поселении Грос Циккер (Groß Zicker) в середине XIV века. Такие церкви также можно увидеть, например, в Рамбине (Rambin) и том же самом Циркове, упомянутом выше.

Заповедные ландшафты

Меловые скалы Фото: DW / Maksim Nelioubin

От архитектурных древностей - к ландшафтным красотам. Меловые скалы (Kreidefelsen) давно притягивают путешественников и туристов со всего мира. Этот уголок Рюгена знаком многим по творчеству художника-романтика Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich). В 2011 году эти скалы вместе с национальным парком на полуострове Ясмунд были включены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Курорт Засниц

Набережная в Заснице Фото: DW / Maksim Nelioubin

Южная оконечность национального парка граничит с городом Засниц (Sassnitz). Как гласят городские хроники, первые курортники провели здесь летний отпуск еще в 1824 году. Они приехали из Берлина. Бурное развитие началось ближе к концу XIX века после модернизации грунтовой дороги и прокладки железнодорожной ветки.

Под одной крышей

Мозаика в ратуше города Засниц Фото: DW / Maksim Nelioubin

В 1910 году в Заснице завершили строительство репрезентативного здания многоцелевого назначения. В нем одновременно находились административные помещения, муниципальный зал собраний и купальни с подогретой морской водой. О последней функции напоминает старая стеклянная мозаика над парадным входом.

Ехать на Рюген - ехать в Засниц

Сцена для концертов под открытым небом в Заснице Фото: DW / Maksim Nelioubin

Среди знаменитых гостей Засница называют композитора Иоганнеса Брамса и германского кайзера Вильгельма I. Писатель Теодор Фонтане вложил в уста одного из героев своего романа "Эффи Брист" фразу: "Ехать на Рюген, это, в сущности, ехать в Засниц. Бинц, говорят, тоже неплохое место, но там ... много камешков и мелких ракушек, а мы ведь собираемся купаться". Прогулочную набережную, на которую выходят фасады курортных гостиниц и где находится эта сцена для концертов, обустроили в Заснице в начале XX века.

"Прорский колосс"

Проект Проры (KdF-Bad Prora) - как должен был выглядеть этот курорт "третьего рейха" Фото: Ursula Düren/dpa/dpaweb/picture alliance

"Прорский колосс" (Koloss von Prora) - под таким неофициальным названием этот недостроенный санаторий нацистского объединения "Сила через радость" (KdF) вошел в историю. Самый длинный дом Германии, как его называли, был рассчитан на двадцать тысяч мест.

Запланировано было восемь блоков, растянувшихся на четыре с половиной километра вдоль береговой линии. Из пяти задуманных больших нацистских здравниц Прора оказалась единственной, которую вообще начали строить. Первых отдыхающих здесь намечали принять летом 1940 года, но с началом Второй мировой войны работы были остановлены.

Прора в наши дни

Прора в 2018 году Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Сразу после войны в Проре открыли временный лагерь для эвакуированных жителей Гамбурга и других разрушенных городов. Позже к ним присоединились немцы, изгнанные из Восточной Пруссии. В 1948 году в Проре оборудовали казармы на десять тысяч солдат и офицеров. Сначала - советских, затем - восточногерманских. Позже к ним прибавилось техническое училище Национальной народной армии ГДР и военный санаторий имени Вальтера Ульбрихта с пионерским лагерем.

В 1994 году в одном из блоков Проры был открыт документационный центр. В 2011 году здесь оборудовали молодежную турбазу на 100 мест. Частные инвесторы вкладывают средства в модернизацию пустующих блоков для использования в качестве жилых и гостиничных зданий.