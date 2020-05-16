Основатель бренда Kenzo скончался от COVID-19

Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался во французской столице на 82-м году жизни. Как сообщили члены семьи дизайнера в воскресенье, 4 октября, он умер в больнице коммуны Нейи-сюр-Сен от осложнений, связанных с COVID-19.

"С безмерной печалью Kenzo узнал о смерти нашего основателя, - говорилось в заявлении дома моды. - Такада полвека оставался одним из символов модной индустрии, всегда привнося в этот мир творчество и цвет".

"Его удивительная энергия, доброта, талант и улыбка были заразительны", - добавил креативный директор Kenzo Фелипе Оливейра Баптиста.

Модная коллеция Kenzo (30 сентября) в Париже

Экзотический примитивизм и азиатские мотивы

Смерть Такады пришлась на завершение недели моды в Париже, посвященной новинкам сезона весна-лето 2021.

Кензо Такада родился в 1939 году в Химэдзи (префектура Хего) на севере Японии, в 1965 году он переехал в Париж. В 1970-х основал свой бренд, соединив эстетику в духе экзотического примитивизма Анри Руссо с азиатскими мотивами. В 1988 году бренд выпустил первую парфюмерную линию. В 1993 году торговая марка Кenzo была приобретена французским концерном LVMH - самым крупным в мире производителем предметов роскоши.

Кендзо Такада в 1999 году отошел от дел основанного им дома моды, чтобы сосредоточиться на занятиях творчеством.

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