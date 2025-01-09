  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГермания

Опрос: Миграция и экономика - главные темы на выборах в ФРГ

Александра Иванова
9 января 2025 г.

Проблемы экономики и миграции волнуют избирателей в ФРГ больше, чем международные кризисы, следует из опроса Deutschlandtrend. Большинство немцев - против снятия санкций с РФ.

https://p.dw.com/p/4ozXk
Избирательный плакат партии ХСС в Баварии
Партия ХСС в Баварии отражает на своем избирательном плакате основные темы, волнующие немцев: миграция, экономика, оборонаФото: Revierfoto/dpa/picture alliance

Проблемы миграции и экономическая ситуация станут ключевыми темами на выборах в германский бундестаг, намеченных на 23 февраля. Это следует из результатов ежемесячного опроса Deutschlandtrend, проводимого институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt. Они были обнародованы в четверг, 9 января.

При ответе на вопрос о главных темах, которыми, по мнению жителей ФРГ, следует заняться политикам после выборов 37% респондентов указали на проблемы миграции, чуть больше трети (34%) - на экономические проблемы. Кризисы в международной политике, в том числе вооруженные конфликты, судя по этим данным, имеют первостепенное значение для каждого седьмого избирателя в Германии (14%).

13% опрошенных назвали главной темой вопрос изменения климата и проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. 11% указали на социальные вопросы.

Большинство немцев - против снятия санкций с России

Давая оценку возможным мерам в сфере политики и экономики, на которые могло бы пойти будущее правительство Германии, 78% респондентов высказались за введение свободной от уплаты налогов дополнительной оплаты за сверхурочные для работающих с полной занятостью граждан. 15% выступили против этой меры.

71% опрошенных поддержал также введение государственных субсидий для предприятий, готовых делать инвестиции в Германии. 20% не одобрили эту меру.

За снятие санкций в отношении России высказались 28% опрошенных. Между тем 61% респондентов выступил против такого шага.

Рейтинги партий перед выборами

Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, то есть 12 января, их победителем стал бы оппозиционный блок ХДС/ХСС, набрав 31% голосов. На втором месте по числу поддерживающих их граждан - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ, 20%).

Партии, входящие в действующее правительство, набрали бы суммарно 33%. Из них 15% голосов получила бы Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), 14% - "Союз 90"/"зеленые". Свободная демократическая партия (СвДП), судя по этому опросу, в бундестаг бы не прошла, получив поддержку лишь 4% избирателей. А вот "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) имеет шансы на депутатские мандаты, поскольку за него готовы проголосовать 5% немцев.

Опрос проводился с 6 по 8 января с участием 1323 граждан, наделенных в Германии избирательным правом. 785 участников проинтервьюировали по телефону, еще 538 - при помощи онлайн-формуляров.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Олаф Шольц в Гамбурге, 2013 год

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц гребет, бегает, отбивается от овчарки, лезет на стену, пьет пиво, сдает кровь и занимается политикой - в фотогалерее DW.
Культура27 марта 2024 г.26 фото
external

Крах правительства Шольца: затронет ли кризис в Германии помощь Украине. DW Новости

Крах правительства Шольца: затронет ли кризис в Германии помощь Украине. DW Новости

После распада правящей коалиции бундестаг официально вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца, что является необходимым шагом на пути к досрочным выборам. Как результат голосования скажется на помощи Украине?
Политика16 декабря 2024 г.29:54 мин.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

Распад правящей коалиции в Германии: что дальше?

Распад правящей коалиции в Германии: что дальше?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил 6 ноября о развале правящей коалиции. В январе бундестаг рассмотрит вопрос о доверии правительству, после чего 23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы. Главное по теме - в досье DW.
Политика9 декабря 2024 г.
Показать еще