Какие вопросы внешней политики будет решать ФРГ в 2025 году

В Германии в феврале 2025 года пройдут досрочные парламентские выборы. Независимо от того, каким будет новое правительство, оно столкнется с серьезными вызовами во внешней политике.

Самой большой внешнеполитической проблемой для Берлина в 2025 году, вероятно, станет Дональд Трамп, полагают эксперты. Избранный президент США, скорее всего, отменит многое из того, что было важно для немецкого правительства при канцлере Олафе Шольце (Olaf Scholz).

"Теперь ясно, что старое утверждение, согласно которому мы можем положиться на США в вопросах безопасности, больше не действует, - сказал DW Торстен Беннер (Thorsten Benner), директор берлинского аналитического центра Global Public Policy Institute. - Германия должна готовиться к миру, в котором нам придется платить гораздо больше за собственную безопасность в Европе, и это в ситуации, когда у нас, на европейском континенте, идет война".

Европа платит, США поставляют оружие Украине

Изменения могут быть особенно заметны в том, что касается поддержки Украины, которая третий год отражает российскую агрессию. Дональд Трамп не раз заявлял о сокращении помощи Киеву и недавно вновь призвал к "скорому прекращению огня" в Украине. Что это значит для Германии?

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступая еще в середине ноября на Берлинском форуме по внешней политике, обозначила несколько важных моментов. "Германия поддержит Украину, независимо от результатов выборов в США", - заявила она тогда, добавив, что не может быть никаких мирных переговоров через головы украинцев. Так Бербок отреагировала на намеки Трампа, что он может договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц у мемориала украинским воинам, погибшим на войне, которая длится третий год Фото: picture alliance/Kyodo

Чтобы предотвратить это, необходимо предложить администрации Трампа своеобразную сделку, говорит Торстен Беннер: "Мы, европейцы, заплатим за то, чтобы вы, американцы, поставляли оружие Украине". Компенсировать то, что США поставляют Киеву в военном отношении, европейцы не могут, но могут сделать это финансово, поясняет эксперт.

Он считает, что Германия в целом должна тратить больше денег на безопасность, но учитывая напряженную ситуацию с бюджетом, это невозможно без новых заимствований.

Германия и Европа - лишь "сторонние наблюдатели" на Ближнем Востоке

Второй болевой точкой во внешней политике Германии останется Ближний Восток. Падение в Сирии режима Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном, вызывает в Берлине не только радость, но и тревогу: не придут ли к власти в Сирии радикальные исламисты и не приведет ли это к новым потокам беженцев в Европу? Однако происходящее в Сирии - лишь одно из важных событий в регионе.

После террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и ответных военных действий Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа, а также против радикального исламистского движения "Хезболлах" в Ливане, правительство Германии попыталось найти баланс: с одной стороны, оно выступило в защиту безопасности Израиля, что является одной из государственных доктрин Германии. С другой стороны, министр иностранных дел Анналена Бербок совершила множество поездок в регион, выступая в поддержку интересов палестинцев и за деэскалацию конфликта.

Разрушения в секторе Газа Фото: -/AFP

"Попытка совместить несовместимое не была идеальной, но было бы трудно сделать это иначе", - сказал DW Ханс-Якоб Шиндлер (Hans-Jakob Schindler), эксперт по Ближнему Востоку из международной организации Counter Extremism Project. После участия в ближневосточном конфликте много лет назад Брюссель в значительной степени самоустранился. А после 7 октября 2023 года ЕС, в том числе и Германия, "почти не имел веса в переговорах, когда дело доходило до принятия решений", указал Шиндлер. "Тогда это был действительно американо-израильский диалог, а европейцы были лишь сторонними наблюдателями, которые лишь делали комментарии в кулуарах", - отметил эксперт.

По его словам, с приходом к власти Трампа вопрос заключается в том, "как он сможет совместить свою очень произраильскую позицию с необходимостью прекращения конфликта". При этом Шиндлер считает, что "никакая более сильная немецкая или европейская позиция не повлияет на этот конфликт". В лучшем случае, в случае будущего восстановления сектора Газа и южного Ливана, "мы, конечно, сможем попытаться принять в нем активное участие, подтвердив роль Европы".

Общечеловеческие ценности и внешняя политика

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, конечно же, была главным проводником внешней политики в последние годы. Прежде всего, она руководствовалась европейскими ценностями. В частности, открыто говорила о нарушениях прав человека с такими важными торговыми партнерами, как Китай. В 2023 году на пресс-конференции с тогдашним министром иностранных дел Китая Цинь Ганом это вызвало упреки в ее адрес. "В чем Китай нуждается меньше всего, так это в учителе с Запада", - заявили в КНР.

Торстен Беннер из Global Public Policy Institute считает, что внешнюю политику, ориентированную на общечеловеческие ценности, трудно реализовать. "Конечно, хорошо иметь амбициозную цель, чтобы не было соблазна впасть в слишком грязные компромиссы в области реальной политики. Но я полагаю, что Бербок, возможно, не стоило бы закреплять цель проведения ценностно-ориентированной внешней политики в коалиционном соглашении", - считает эксперт.

Немцы не хотят играть роль лидера

Самой сильной партией, по результатам опросов, в Германии является союз христианских демократов (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz), кандидатом на пост канцлера от консерваторов. Политолог Хеннинг Хофф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики (DGAP) считает, что с приходом к власти Мерца внешнеполитический курс Германии мало изменится: "Если посмотреть на то, что ХДС/ХСС планирует в вопросах внешней политики, то различия не особенно велики. Это свидетельствует о большом консенсусе, который мы имеем по вопросам внешней политики в Германии. Это также является стабилизирующим фактором в нынешнее кризисное время", - объясняет эксперт.

Олаф Шольц и Фридрих Мерц Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Сегодня в немецкой политике существует широкий консенсус относительно того, что Германия должна играть более активную роль в международных отношениях и политике безопасности. Однако население в основном не в полной мере поддерживает эту идею. В ходе опроса, проведенного по заказу Фонда Кербера вскоре после выборов в США и распада правительственной коалиции в ФРГ, 73 процента респондентов высказались за то, чтобы Германия вкладывала больше средств в европейскую безопасность. Однако 58 процентов опрошенных высказались против того, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль среди стран Запада.

Что касается НАТО, то в другом опросе, проведенном в середине ноября социологическим институтом YouGov, только 33 процента респондентов заявили, что Германия после избрания Трампа должна играть более активную роль в руководстве НАТО. 41 процент высказался за столь же сильную роль, а 16 - даже за ослабление позиций.

Похоже, что новому правительству Германии, независимо от того, кто его возглавит, будет не так-то просто убедить немцев взять на себя больше ответственности за внешнюю политику.