Конфликт на Ближнем Востоке: ЕС готовит мирную конференцию

Европейский Союз начал подготовку к мирной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран Евросоюза и встреч с коллегами из Израиля и Палестинской автономии, а также ряда арабских стран в понедельник, 22 января, в Брюсселе.

Боррель рассказал, что представил государствам ЕС неофициальный документ для внутреннего обсуждения о возобновлении мирного процесса на Ближнем Востоке. "Я предлагаю путь к проведению подготовительной мирной конференции, чтобы комплексно подойти к этому конфликту", - подчеркнул Боррель. Он уточнил, что это предварительный проект мирного плана, который "должен будет обеспечить надежные гарантии безопасности для Израиля и будущего государства Палестина".

Глава внешнеполитической службы Евросоюза считает необходимым заменить понятие "ближневосточный мирный процесс" на "процесс создания двух независимых государств" на Ближнем Востоке. "Мы говорим о мире, но через конкретную процедуру", - указал Боррель. Он констатировал, что правительство Израиля выступает против этого варианта, отметив, что это не новость, поскольку "оно выступает против него уже 30 лет".

Тем не менее международное сообщество обязано предложить выход из кризиса, "европейцы в частности несут моральную ответственность за поиск решения, которое обеспечит мир и безопасность", заявил дипломат. "И если международному сообществу удастся выстроить решение, оно должно будет предложить его Израилю. А если предложение не будет принято, то, естественно, появятся рычаги воздействия, но мы все еще находимся на очень, очень предварительной стадии", - подчеркнул Боррель, отвечая на вопросы журналистов.

О чем говорили министры с израильским и палестинским коллегами

До этого глава МИД Израиля Исраэль Кац вышел к СМИ с фотографиями захваченных террористической организацией ХАМАС 7 октября заложников и с заявлением, но на вопросы отвечать не стал. Он сообщил, что его целью было обсудить с коллегами в Евросоюзе два основных вопроса: возвращение заложников и поддержку Израиля в деле ликвидации ХАМАС. "Наши солдаты сражаются в очень тяжелых условиях. Мы хотим вернуть заложников и восстановить безопасность", - подчеркнул он.

Исраэль Кац Фото: Wiktor Nummelin/TT/picture alliance

По словам Борреля, речь в беседе с Кацем шла не только о решении, предусматривающем создание двух независимых государств на Ближнем Востоке, но и об обстановке в секторе Газа. "Все [министры стран ЕС] согласились с тем, что число погибших среди мирных жителей чрезмерно, что ситуация настолько тяжелая, насколько можно себе представить, с широко распространенным голодом, серьезной нехваткой гуманитарных поставок и доступа, не говоря уже о том, что израильские заложники удерживаются уже более 100 дней", - указал Боррель. По его словам, израильский министр показал коллегам два видеоролика, "которые не имели практически никакого отношения к обсуждаемому вопросу". Как сказал DW источник в дипломатических кругах, главы МИД были "ошеломлены". В одном из роликов демонстрировался проект создания искусственного острова у побережья сектора Газа, а второй был посвящен проекту строительства железнодорожной линии, связывающей Ближний Восток с Индией, сообщил Боррель.

Палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики заявил журналистам, что ожидает от ЕС призыва к Израилю о прекращении огня и непринятия заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отвергшего идею двух государств. "Прошло три с половиной месяца, и каждый день мы насчитываем все больше убитых, раненых и погребенных под обломками палестинцев", - сказал он.

Миссия ЕС в Красном море

Министры иностранных дел стран ЕС достигли принципиальной договоренности о создании миссии Евросоюза по обеспечению безопасности в Красном море, а также обсудили различные ее варианты, сообщил Жозеп Боррель. По его словам, против не выступил никто, однако участвовать в операции собираются не все государства ЕС. Чтобы миссия заработала, Евросоюз должен решить, какая страна возьмет на себя командование. Обсуждение этого и других организационных вопросов продолжается.

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