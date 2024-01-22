Родственники заложников прервали заседание комиссии Кнессета

Родственники израильтян, захваченных в заложники палестинской террористической группировкой ХАМАС, прервали заседание финансовой комиссии парламента Израиля (Кнессета), прорвавшись в кабинет с требованиями сделать больше для освобождения членов их семей. Об этом сообщило в понедельник, 22 января, издание The Times of Israel. "Вы не будете здесь сидеть, пока наши дети умирают. Что насчет выкупа пленников?" - кричали некоторые из ворвавшихся. Глава финансового комитета Моше Гафни из "Объединенного иудаизма Торы", обращаясь к родственникам заложников, сказал, что "понимает боль" протестующих, но выход его партии из правящей коалиции, чего добиваются некоторые, "не поможет", цитирует его The Times of Israel.

В ноябре ХАМАС обменяла 108 заложников (84 детей и женщин и 24 граждан иностранных государств) на палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах. В плену у ХАМАС по-прежнему находятся 136 человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, совершили масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили в заложники около 250 человек и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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