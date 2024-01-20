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ЕС работает над планом по урегулированию на Ближнем Востоке

Даниил Сотников
20 января 2024 г.

Евросоюз работает над комплексным планом для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, пишет Euractiv со ссылкой на документ.

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Израильский танк в секторе Газа
Израильский танк в секторе ГазаФото: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture alliance

Евросоюз работат над созданием плана из 10 пунктов для "надежного, комплексного решения" израильско-палестинского конфликта, пишет со ссылкой на проект документа издание Euractiv в субботу, 20 января. 

В дорожной карте перечислен ряд шагов, которые по идее должны принести мир, способствовать созданию независимого палестинского государства, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром и гарантировать долгосрочную безопасность в регионе, пишет Euractiv.

Специальный представитель ЕС по ближневосточному мирному процессу Свен Купманс в рамках подготовки плана проводит предварительные консультации с Египтом, Иорданией, Саудовской Аравией, Лигой арабских государств и другими ключевыми партнерами, "чтобы найти общую основу для возобновления мирного процесса", узнал Euractiv.

Переговоры с участием посредников

В документе признается, что прямые переговоры Израиля и палестинцев в ближайшем будущем нереалистичны. "Палестинцам понадобится обновленная политическая альтернатива ХАМАС, в то время как израильтянам нужно будет найти политическую волю для участия в содержательных переговорах по достижению решения о создании двух государств", - добавляется в докладе ЕС.

Ключевым элементом мирного плана ЕС называется "подготовительная мирная конференция" с участием ЕС, США, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Лиги арабских государств и Организации Объединенных Наций. Участники этой конференции "будут находиться в постоянном контакте с израильскими и палестинскими официальными лицами на каждом этапе и в любое время", говорится в плане. Контроль над сектором Газа и Западным берегом реки Иордан предлагается предоставить Палестинской автономии (ПА) и Организации освобождения Палестины (ООП), а не ХАМАС.

У мирной конференции будет один год на разработку основ мирного плана с учетом отзывов всех заинтересованных сторон, резолюций ООН, выводов Европейского совета и предыдущих посреднических усилий. После составления план будет представлен сторонам конфликта и использован в качестве основы для заключительных переговоров, цитирует документ Euractiv. Ожидается, что конфликт на Ближнем Востоке станет одной из главных тем заседания министров иностранных дел стран ЕС 22 января в Брюсселе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в ЕС и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 25 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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