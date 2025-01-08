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Большинство немцев считает, что поддержка Маска помогает АдГ

Евгений Жуков
8 января 2025 г.

Большинство участников социсследования полагают, что поддержка АдГ со стороны Илона Маска поможет предвыборной кампании правопопулистов. Однако в целом на влияние бизнесмена на выборы в ФРГ немцы смотрят скептически.

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Илон Маск
Илон МаскФото: Annabelle Gordon/Sipa USA/picture alliance

Высказывания американского миллиардера Илона Маска в поддержку германской правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) пошли ей на пользу в свете предстоящих выборов в бундестаг, считает больше половины жителей Германии. Такого мнения придерживаются 59 процентов участников репрезентативного опроса, проведенного социологической службой YouGov, передает в среду, 8 января, информационное агентство dpa.

Согласно результатам исследования, только 4 процента опрошенных считают, что поддержка Маска повредила АдГ, 24 процента не усматривают никакого эффекта, а 13 процентов затруднились ответить.

Тем не менее большинство респондентов не считают, что заявления Маска на его платформе X окажут серьезное влияние на предвыборную кампанию в Германии. Так, 50 процентов считают, что оно будет незначительным или очень незначительным, а 13 процентов - нулевым. То, что влияние бизнесмена, который избранный президент США Дональд Трамп выбрал в свои советники, окажется довольно большим или очень большим, полагают 27 процентов немцев.

Заявления Маска и реакция на них в ФРГ

Высказывания главы Tesla и SpaceX вызвали критику ведущих политиков ФРГ. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что встревожен поддержкой Илоном Маском правопопулистской "Альтернативы для Германии". По его словам, в лице АдГ Маск поддерживает "частично правоэкстремистскую партию", которая "выступает за сближение (Германии. - Ред.) с путинской Россией и хочет подорвать трансатлантические отношения".

Глава консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) назвал колонку Маска в Welt am Sonntag, в которой тот, раскритиковав политику правительства в Берлине и состояние немецкой экономики, выразил мнение, что ФРГ якобы может спасти только "Альтернатива для Германии", "агрессивным и самонадеянным предвыборным воззванием". А лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) отметил, что американский миллиардер "пересек границы допустимого".

Позднее Илон Маск заявил, что на досрочных парламентских выборах, намеченных на 23 февраля, АдГ одержит "эпическую победу".

Сама "Альтернатива для Германии" ожидаемо позитивно восприняла колонку Илона Маска и сделала агитационные постеры с цитатами из его статьи. Сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) анонсировала в своем аккаунте в соцсети X прямой эфир с американским бизнесменом 9 января.

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