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ООН: в Афганистане резко вырос оборот метамфетамина

Даниил Сотников
10 сентября 2023 г.

После запрета талибами опийного мака, из которого делали героин, в стране резко выросли объемы производства метамфетамина, пишет ООН.

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Патруль боевиков "Талибана" на улицах Кабула
Патруль боевиков "Талибана" на улицах КабулаФото: Rahmat Gul/AP Photo/picture alliance

После запрета движением "Талибан" опийного мака в Афганистане резко увеличились объемы торговли синтетическим наркотиком метамфетамином, пишет в воскресенье, 10 сентября, агентство AFP со ссылкой доклад Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

По данным ООН, в Афганистане и соседних странах объемы метамфетамина, изъятые в ходе наркорейдов, выросли в 12 раз - с 2,5 тонны в 2017 году до 29,7 тонны в 2021 году. Эксперты ООН связывают такой рост с расширением производства синтетического наркотика в Афганистане.

"Талибан" отверг выводы ООН

Власти "Талибана" отвергли заявления ООН, назвав их "необоснованными обвинениями", пишет AFP. Представитель министерства внутренних дел заявил, что движение "серьезно" борется с наркотиками.

По оценке ООН, метамфетамин в Афганистане в меньшей степени производится из растений, доступных в стране, а скорее синтезируется из лекарства от простуды. Именно региональная координация для борьбы с производством и контрабандой химических прекурсоров метамфетамина "необходима для прекращения дальнейшего расширения незаконного производства метамфетамина в Афганистане и вокруг него", подчеркнула исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

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