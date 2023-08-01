  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Права человекаАфганистан

США и талибы обсудили экономику, права человека и наркотики

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

США выразили готовность и впредь вести переговоры с талибами об экономической стабильности и борьбе с наркоторговлей. Талибы потребовали вернуть иностранные активы афганского Центробанка.

https://p.dw.com/p/4UcZf
Делегация талибов в Катаре (фото из архива)
Делегация талибов в Катаре (фото из архива)Фото: Karim Jaafar/AFP/Getty Images

США и представители правящего в Афганистане исламского радикального движения "Талибан" собрались в столице Катара Дохе для двухдневных переговоров. Вашингтон открыт к дальнейшим техническим переговорам с талибами об экономической стабильности и борьбе с наркоторговлей, сообщил Госдепартамент США в понедельник, 1 августа, после первого раунда встречи.

Госдеп с похвалой отозвался об улучшении финансовой ситуации в Афганистане, включая снижение инфляции, а также о сокращении посевов опиумного мака в рамках введенного в 2022 году запрета и выразил готовность к продолжению сотрудничества в деле борьбы наркотиками.

В то же время США выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Афганистане и вновь призвали "Талибан" отменить запрет на получение девочками среднего образования, позволить женщинам заниматься профессиональной деятельностью и освободить находящихся под стражей американцев.

Требования талибов

Со своей стороны талибы призвали отменить запрет на передвижения и другие ограничения для лидеров "Талибана" и вернуть иностранные активы афганского Центробанка, сообщило правительство в Кабуле.

"Исламский эмират Афганистан вновь подчеркнул, что отмена запрета на передвижения лидеров "Талибана" и возвращение резервов Центробанка имеют решающее значения для установления доверия, "с тем чтобы афганцы получили возможность развивать экономику, не завися от иностранной помощи", - заявил представитель МИД Афганистана.

Большинство руководителей "Талибана" должны запрашивать разрешение на поездки у Организации Объединенных Наций. Банковский сектор Афганистана после возвращения к власти талибов парализован из-за санкций, иностранные активы афганского Центробанка на сумму в 7 млрд долларов были заморожены в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. Ныне половина этих средств хранится в афганском фонде с головным офисом в Швейцарии.

Смотрите также:

До чего талибы довели Афганистан

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему талибы разрешают работать женщинам-врачам в Афганистане? (12.08.2022)

Почему талибы разрешают работать женщинам-врачам в Афганистане? (12.08.2022)

Талибы заставили большинство женщин покинуть работу, однако героиня нашего репортажа, наоборот, получила повышение. Теперь она директор крупнейшего в стране родильного дома в Кабуле. Каково быть женщиной-врачом в Афганистане?
Здоровье12 августа 2022 г.03:47 мин.
external

Радикальный ислам, запреты и террор: можно ли остановить нарушения прав человека в Афганистане?

Радикальный ислам, запреты и террор: можно ли остановить нарушения прав человека в Афганистане?

Летом 2021 года талибы захватили Кабул. Афганистан, лишенный международной помощи, оказался на грани гуманитарной катастрофы. Талибы грубо нарушают права человека и хотят принудить афганцев жить по законам шариата. ООН и страны Запада шокированы положением людей в Афганистане, но что может сделать мировое сообщество? На вопросы DW ответил представитель Верховного комиссара ООН по правам человека.
Политика27 января 2022 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Атака дронов в районе "Москва-Сити" 30 июля

Беспилотник опять попал в башню в районе "Москва-Сити"

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Марк Франке - "дюссельдорфский пациент", излечившийся от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

Здоровье41 мин. назад
Акция солидарности с политзаключенными в Беларуси в Гданьске

Как прошел марафон солидарности с политзаключенными в РБ

Как прошел марафон солидарности с политзаключенными в РБ

Права человека16 ч. назад
external

Что ждет Пакистан: интервью с экс-премьером Имраном Ханом

Что ждет Пакистан: интервью с экс-премьером Имраном Ханом

Политика17 ч. назад26:01 мин.
Карикатура - в левой части карикатуры под заголовком "Было" карикатурный президент России Владимир Путин обнимает березку, в правой части под заголовком "Стало" - африканский континент.

Путин и Африка: новые скрепы российского президента

Путин и Африка: новые скрепы российского президента

Политика20 ч. назад
Продуктовый дискаунтер Penny проводит акцию "Правдивые цены"

Сосиски подорожали почти в два раза. Что случилось?

Сосиски подорожали почти в два раза. Что случилось?

Природа и окружающая среда15 ч. назад
Зерноуборочный комбайн немецкого концерна Claas

Концерн Claas осуждает Россию, но хочет остаться на ее рынке

Концерн Claas осуждает Россию, но хочет остаться на ее рынке

Экономика и бизнес15 ч. назад
На главную страницу