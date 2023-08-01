США и талибы обсудили экономику, права человека и наркотики

США выразили готовность и впредь вести переговоры с талибами об экономической стабильности и борьбе с наркоторговлей. Талибы потребовали вернуть иностранные активы афганского Центробанка.

США и представители правящего в Афганистане исламского радикального движения "Талибан" собрались в столице Катара Дохе для двухдневных переговоров. Вашингтон открыт к дальнейшим техническим переговорам с талибами об экономической стабильности и борьбе с наркоторговлей, сообщил Госдепартамент США в понедельник, 1 августа, после первого раунда встречи.

Госдеп с похвалой отозвался об улучшении финансовой ситуации в Афганистане, включая снижение инфляции, а также о сокращении посевов опиумного мака в рамках введенного в 2022 году запрета и выразил готовность к продолжению сотрудничества в деле борьбы наркотиками.

В то же время США выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Афганистане и вновь призвали "Талибан" отменить запрет на получение девочками среднего образования, позволить женщинам заниматься профессиональной деятельностью и освободить находящихся под стражей американцев.

Требования талибов

Со своей стороны талибы призвали отменить запрет на передвижения и другие ограничения для лидеров "Талибана" и вернуть иностранные активы афганского Центробанка, сообщило правительство в Кабуле.

"Исламский эмират Афганистан вновь подчеркнул, что отмена запрета на передвижения лидеров "Талибана" и возвращение резервов Центробанка имеют решающее значения для установления доверия, "с тем чтобы афганцы получили возможность развивать экономику, не завися от иностранной помощи", - заявил представитель МИД Афганистана.

Большинство руководителей "Талибана" должны запрашивать разрешение на поездки у Организации Объединенных Наций. Банковский сектор Афганистана после возвращения к власти талибов парализован из-за санкций, иностранные активы афганского Центробанка на сумму в 7 млрд долларов были заморожены в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. Ныне половина этих средств хранится в афганском фонде с головным офисом в Швейцарии.

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