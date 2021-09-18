ЮНЕСКО призвала талибов открыть школы для девочек

Генеральный директор Организации ООН по образованию и культуре (ЮНЕСКО) Одрэ Азуле выразила в субботу, 18 сентября, глубокую озабоченность в связи с решением захвативших власть в Афганистане талибов постепенно открыть средние школы только для мальчиков и их учителей-мужчин. "В это критическое время необходимо обеспечить соблюдение права на образование для всех учащихся, особенно девочек. Не менее важно, чтобы всем учителям-женщинам было разрешено вернуться в школу для преподавания, обеспечивая безопасную и инклюзивную среду обучения для детей в Афганистане", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ЮНЕСКО.

Если запрет, о котором талибы объявили накануне, будет сохранен, это станет серьезным нарушением основополагающего права девочек и женщин на образование, а также поставит под сомнение прогресс, достигнутый на всех уровнях системы образования Афганистана, отметили в ЮНЕСКО. По данным организации, уровень грамотности среди женщин почти удвоился с 17 до 30 процентов.

Особенно заметный прогресс был достигнут в области охвата девочек школьным образованием: число девочек, посещающих начальную школу, увеличилось почти с нуля в 2001 году до 2,5 млн в 2018 году. В 2021 году 4 из 10 учащихся начальных школ были девочками. Число девушек, получающих высшее образование, увеличилось примерно с 5000 в 2001 году до приблизительно 90 000 в 2018 году. Доля учителей-женщин увеличилась с 27 процентов в 2007 году до 36 процентов в 2018 году.

Талибы заменили министерство по делам женщин министерством добродетелей

Накануне, 17 сентября, радикальное исламистское движение "Талибан" также объявило об упразднении министерства по делам женщин. На его базе будет возрождено министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

Такое ведомство уже существовало во время предыдущего правления "Талибана" в период с 1996 по 2001 год, напоминает агентство "Интерфакс". Именно оно вводило строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, отвечало за работу "полиции нравов", которая следила за выполнением норм шариата, а также принимало серьезные ограничения касательно жизни женщин в Афганистане. В частности, это министерство разрешало женщине покидать дом только в сопровождении родственников мужского пола - в противном случае ей грозили удары плетью.

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