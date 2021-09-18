ЮНЕСКО призвала талибов открыть школы для девочек

Генеральный директор Организации ООН по образованию и культуре (ЮНЕСКО) Одрэ Азуле выразила в субботу, 18 сентября, глубокую озабоченность в связи с решением захвативших власть в Афганистане талибов постепенно открыть средние школы только для мальчиков и их учителей-мужчин. "В это критическое время необходимо обеспечить соблюдение права на образование для всех учащихся, особенно девочек. Не менее важно, чтобы всем учителям-женщинам было разрешено вернуться в школу для преподавания, обеспечивая безопасную и инклюзивную среду обучения для детей в Афганистане", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ЮНЕСКО.
Если запрет, о котором талибы объявили накануне, будет сохранен, это станет серьезным нарушением основополагающего права девочек и женщин на образование, а также поставит под сомнение прогресс, достигнутый на всех уровнях системы образования Афганистана, отметили в ЮНЕСКО. По данным организации, уровень грамотности среди женщин почти удвоился с 17 до 30 процентов.
Особенно заметный прогресс был достигнут в области охвата девочек школьным образованием: число девочек, посещающих начальную школу, увеличилось почти с нуля в 2001 году до 2,5 млн в 2018 году. В 2021 году 4 из 10 учащихся начальных школ были девочками. Число девушек, получающих высшее образование, увеличилось примерно с 5000 в 2001 году до приблизительно 90 000 в 2018 году. Доля учителей-женщин увеличилась с 27 процентов в 2007 году до 36 процентов в 2018 году.
Талибы заменили министерство по делам женщин министерством добродетелей
Накануне, 17 сентября, радикальное исламистское движение "Талибан" также объявило об упразднении министерства по делам женщин. На его базе будет возрождено министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.
Такое ведомство уже существовало во время предыдущего правления "Талибана" в период с 1996 по 2001 год, напоминает агентство "Интерфакс". Именно оно вводило строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, отвечало за работу "полиции нравов", которая следила за выполнением норм шариата, а также принимало серьезные ограничения касательно жизни женщин в Афганистане. В частности, это министерство разрешало женщине покидать дом только в сопровождении родственников мужского пола - в противном случае ей грозили удары плетью.
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В мужском обществе
Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.
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Учиться - только по отдельности
Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Утраченные права и свободы
По дороге в мечеть в Герате: большинство прав и свобод, которые обрели женщины в Афганистане за годы пребывания там союзных войск, после прихода к власти талибов были утрачены. Талибы уже запретили женщинам заниматься спортом и участвовать в общественной деятельности.
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Постоянный контроль на дорогах
Характерной особенностью городского пейзажа в Афганистане стали контрольно-пропускные пункты и проверки на дорогах. Люди боятся вооруженных до зубов талибов - и поэтому хотят привлекать к себе как можно меньше внимания. Западную одежду носят все меньше и меньше.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Талибы захватили поместье своего врага
Многие виллы и дворцы сменили владельцев. Эта оранжерея и поместье в кабульском районе Шерпур еще недавно принадлежали Абдулу Рашиду Дустуму, афганскому полевому командиру и бывшему вице-президенту. Боевики "Талибана" захватили дом одного из своих злейших врагов. Сам Дустум бежал в Узбекистан.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
В ожидании работы
Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Борьба за свои права
Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Организация Объединенных Наций обеспокоена
По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Кто поддерживает талибов
Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Демонстративная поддержка курса талибов
Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.
Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская