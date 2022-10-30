  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Одно из судов, задействованных в зерновой сделке
Одно из судов, задействованных в зерновой сделкеФото: Nina Lyashonok/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с зерном

Лиза Ламбрехт
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 октября.

https://p.dw.com/p/4IqqK

На 250-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 31 октября (время московское).

++00.05++

Организация Объединенных Наций (ООН), Турция и Украина согласовали движение на 31 октября 14 судов, находящихся в турецких водах. Они достигли договоренности без участия России, спустя сутки после того, как РФ вышла из зерновой сделки, разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов.

Делегации трех сторон также согласовали проведение 31 октября инспекций 40 отбывающих судов - об этом говорится в заявлении Объединенного координационного центра в Стамбуле. Там добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах ООН, Турции и Украины.

Хроника событий 30 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как украинцы готовятся к самой тяжелой зиме в своей истории. Европа в фокусе

Как украинцы готовятся к самой тяжелой зиме в своей истории. Европа в фокусе

Также в программе: почему польской активистке грозит тюремный срок, почему турецкие врачи боятся за свою жизнь и покидают Турцию, как ученые в Швейцарии хотят спасти ледники в Альпах, как реализовать свою мечту и начать летать без вреда для экологии.
Политика27 октября 2022 г.25:43 мин.
external

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Эксперт по Китаю центра Карнеги рассказал DW, чем Китаю выгодна война в Украине, сможет ли Си Цзыньпин убедить Владимира Путина не применять ядерное оружие и станет ли Россия сырьевым придатком Китая.
Политика28 октября 2022 г.09:53 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Одно из судов, задействованных в зерновой сделке

ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с зерном

Конфликты26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Экономика и бизнес9 ч. назад05:17 мин.
Премьер-министр Джорджа Мелони

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Политика18 ч. назад
Судно Star Helena с украинским зерном покидает порт Одессы

Срыв РФ "зерновой сделки" и другие события 248-го дня войны

Срыв РФ "зерновой сделки" и другие события 248-го дня войны

Конфликты29 октября 2022 г.
Иранская женщина без хиджаба участвует в протестах в Тегеране, 28 сентября 2022 года

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

Права человека29 октября 2022 г.
Дорожные знаки в Мюнхене указывают на терминалы для зарядки электромобилей

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Экономика и бизнес29 октября 2022 г.
Ракетная система залпового огня HIMARS в действии

Новая помощь США Украине и другие события 247-го дня войны

Новая помощь США Украине и другие события 247-го дня войны

Конфликты28 октября 2022 г.
На главную страницу