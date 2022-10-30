ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с зерном

На 250-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 31 октября (время московское).

++00.05++

Организация Объединенных Наций (ООН), Турция и Украина согласовали движение на 31 октября 14 судов, находящихся в турецких водах. Они достигли договоренности без участия России, спустя сутки после того, как РФ вышла из зерновой сделки, разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов.

Делегации трех сторон также согласовали проведение 31 октября инспекций 40 отбывающих судов - об этом говорится в заявлении Объединенного координационного центра в Стамбуле. Там добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах ООН, Турции и Украины.

Хроника событий 30 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: