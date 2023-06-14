  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаГлобальные темы

ООН: Число беженцев в мире достигло 110 млн человек

Ольга Лебедева
1 ч. назад

За 2022 год число беженцев во всем мире возросло на 20 млн человек, сообщило УВКБ ООН. Главные причинами роста оно считает войну РФ против Украины и другие военные конфликты.

https://p.dw.com/p/4SXhe
Лагерь для беженцев в Чаде
Лагерь для беженцев в ЧадеФото: Blaise Dariustone/DW

По данным ООН за 2022 год, во всем мире 108,4 млн человек были вынуждены покинуть свои страны из-за военных конфликтов, преследований, насилия и нарушений прав человека - этот показатель в десятый раз подряд увеличился до максимального значения, годом ранее он был почти на 20 млн ниже. К маю 2023 года число беженцев во всем мире могло возрасти до 110 млн человек, указывается в опубликованном в среду, 14 июня, ежегодном отчете Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) "Глобальные тенденции". 

Главные причины - война в Украине и другие военные конфликты

Главной причиной резкого роста данного показателя названа война, развязанная Россией против Украины. Число беженцев из Украины возросло с 27 300 в конце 2021 года до 5,7 млн в конце 2022-го. По данным УВКБ ООН, речь идет о наиболее быстрой волне эмиграции со времен Второй мировой войны. Кроме того, рост числа перемещенных лиц по всему миру в 2022 году объясняется пересчетом предполагаемых показателей беженцев из Афганистана, а также другими военными конфликтами, в особенности в Судане.

При этом большинство беженцев приняли не самые богатые страны мира. Более пятой части вынужденных мигрантов находятся в 46 наименее развитых государствах, на долю которых приходится менее 1,3 процента глобального ВВП, отмечает ООН. По ее данным, в 2022 году этим странам не было предоставлено достаточных средств для удовлетворения потребностей, связанных с приемом беженцев. "Нам необходимо больше международной поддержки и более справедливое распределение ответственности", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Согласно отчету, в 2022 году более 339 тысяч беженцев вернулись на родину - в 38 государств, в частности, в Южный Судан, Сирию, Камерун и Кот-д'Ивуар. Среди внутренне перемещенных лиц в свои дома смогли возвратиться 5,7 млн человек - среди прочего, в Эфиопии, Мьянме, Сирии, Мозамбике и Демократической республике Конго.

Смотрите также:

Как в немецких городах справляются с беженцами

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Трагедия с беженцами и какие проблемы у двойника Путина. Европа в фокусе (30.03.2023)

Трагедия с беженцами и какие проблемы у двойника Путина. Европа в фокусе (30.03.2023)

Кораблекрушение у берегов итальянской Калабрии. История американки, помогающей украинским беженцам в Австрии. Почему тысячи французов выступают против пенсионной реформы.
Миграция30 марта 2023 г.26:30 мин.
external

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призывает запретить выдачу виз россиянам и не предоставлять убежище гражданам России, уклоняющимся от мобилизации на войну против Украины. Он считает, что необходимо гражданское сопротивление Путину в России. Свои аргументы оппозиционный политик высказал в интервью DW.
Политика19 апреля 2023 г.05:02 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Многоэтажный дом в Кривом Роге после ракетного удара российских войск

Число жертв в Кривом Роге возросло до 12 человек

Конфликты21 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Полицейский сопровождает подростка в России

Как в РФ влияет на детей общение силовиков с их родителями

Как в РФ влияет на детей общение силовиков с их родителями

Права человека6 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Удар по Кривому Рогу. Чиновники РФ идут в запой. DW Шоу

Удар по Кривому Рогу. Чиновники РФ идут в запой. DW Шоу

Политика17 ч. назад60:01 мин.
Карикатура DW: карикатурный президент РФ Владимир Путин с короной на голове смотрит вдаль из бойницы одной из башен Кремля.

Одинокий царь в Кремле: к чему ведет раскол элит в России

Одинокий царь в Кремле: к чему ведет раскол элит в России

Политика18 ч. назад
Новые автомобили Volkswagen ждут отправки на экспорт

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Экономика и бизнес17 ч. назад
Вид на здание ведомства федерального канцлера Германии

Стратегия нацбезопасности ФРГ: много вопросов без ответа?

Стратегия нацбезопасности ФРГ: много вопросов без ответа?

Политика18 ч. назад
Мемориал в Трептов-парке

Сломать или оставить: cпор о советских мемориалах

Сломать или оставить: cпор о советских мемориалах

История19 ч. назад
На главную страницу