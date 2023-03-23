Число прошений об убежище в ЕС за год возросло на 64%

В 2022 году в 27 странах ЕС было подано почти 900 тысяч ходатайств об убежище, больше всего - от граждан Сирии и Афганистана. В ЕС также находятся более 4,3 млн беженцев из Украины.

В ЕС зафиксирован значительный рост числа прошений об убежище. В 2022 году в 27 странах - членах Евросоюза было подано 881 200 первоначальных заявок на предоставление убежища, сообщило в четверг, 23 марта, Европейское статистическое ведомство (Евростат) в Люксембурге. Это на 64 процента больше, чем годом ранее: в 2021 году данный показатель составлял около 537 400 заявок.

Одновременно Евростат напомнил о масштабной волне беженцев в 2015-2016 годах, когда в год подавалось более 1 миллиона прошений об убежище.

Большинство заявок - от сирийцев и афганцев

Как и во все годы, начиная с 2013-го, большинство заявок поступило от граждан Сирии, охваченной гражданской войной. Число первоначальных ходатайств от сирийцев составило почти 132 тысячи, что соответствует 15 процентам всей прошений об убежище в ЕС. На втором месте - Афганистан (13 процентов), затем следуют Венесуэла и Турция (по 6 процентов).

Четверть всех ходатайств (217 735) были поданы в Германии, 16 процентов - во Франции, 13 процентов - в Испании, 12 процентов - в Австрии и 9 процентов - в Италии. В соотношении числа заявок к численности населения наибольший показатель был отмечен на Кипре, за ним следуют Австрия и Люксембург, а Германия находится на 10-м месте.

Кроме того, Евростат отметил, что страны ЕС предоставили защиту более 4,3 миллиона людей из Украины, с февраля 2022 года обороняющейся от российского вторжения. Гражданам Украины не нужно подавать ходатайства на предоставление убежища.

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