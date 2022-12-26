ОНК: Яшин этапирован из СИЗО до вступления приговора в силу

Политик, приговоренный к 8,5 года по статье о "фейках" про российскую армию, обжаловал решение суда, а значит был этапирован из Москвы до вступления приговора в силу.

Политика Илью Яшина, приговоренного к 8,5 годам колонии по делу о распространении "фейков" о российских военных, этапировали из московского СИЗО-4 в неизвестный регион. Об этом сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в понедельник, 26 декабря.

"Стоит отметить, что Яшин этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда. Практика этапирования из Москвы до "законки", к сожалению, не редкость. Связана она с большим перелимитом в столичных СИЗО", - подчеркнул Мельников, объяснив, что УФСИН не может разгрузить московские СИЗО иным способом, кроме как этапом в другие регионы.

За время нахождения Яшина в московском СИЗО члены ОНК посещали его два раза, политик не жаловался на условия содержания, добавил Мельников.

Уголовное дело Яшина

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в его отношении открыто дело о "фейках" об армии РФ.

Уголовное дело против Яшина возбудили из-за стрима, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче во время российской оккупации. По версии обвинения, политик распространял "заведомо ложную информацию" по "мотивам политической ненависти".

Мещанский суд Москвы 9 декабря приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, поскольку был обжалован защитой политика.

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