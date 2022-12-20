Защита обжаловала приговор Яшину в Мосгорсуде

Адвокат Мария Эйсмонт подала жалобу на приговор оппозиционеру Илье Яшину, попросив отменить вердикт и прекратить дело о "фейках" об армии РФ.

Защита оппозиционера, бывшего муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина обжаловала в Московском городском суде (Мосгорсуде) вердикт Мещанского районного суда, приговорившего политика к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о "распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил один из адвокатов Вадим Прохоров.

"Моя коллега Мария Эйсмонт подала жалобу, в которой просит отменить приговор, а дело прекратить за отсутствием в действиях Яшина состава преступления", - привело слова Прохорова радиостанция Business FM.

Защита просит отменить приговор

По мнению Эйсмонт, приговор от 9 декабря "является незаконным и подлежит безусловной отмене, поскольку грубо нарушает нормы процессуального и материального права, не основан на оглашенных в судебном заседании доказательствах, а, напротив, противоречит исследованным в ходе судебного следствия материалам дела".

Вердикт является вмешательством в право Яшина "на свободу выражения мнения, гарантированное статьей 29 Конституции России, а также статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах", уверена защитница.

Адвокат считает, что суд грубо нарушил право Яшина на защиту, отказавшись допросить ключевого свидетеля по делу - представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Кроме того, нарушен принцип состязательности сторон, не приведено оснований того, что Яшин распространил "заведомо ложную информацию", добавила юрист.

Вердикт Яшину

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера открыто дело о "фейках" об армии РФ. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В начале октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. В том же месяце следователь сообщил Яшину, что банковские счета оппозиционера арестованы. В конце ноября арест Яшина продлили до 10 мая 2023 года.

Судебный процесс по делу Ильи Яшина начался 29 ноября. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей города Буча в Киевской области.

Вердикт 9 декабря огласила в Мещанском суде Москвы судья Оксана Горюнова. Прокуратура требовала приговорить Яшина к 9 годам колонии.

"Истеричный приговор"

Комментируя решение Мещанского суда, Илья Яшин заявил: "Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь".

Смотрите также: