 Омикрон разрушает надежды Вифлеема на рождественских паломников (21.12.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 21.12.2021

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Омикрон разрушает надежды Вифлеема на рождественских паломников (21.12.2021)

Поскольку Израиль закрыл свои границы для большинства иностранцев, жители Вифлеема готовятся к более сдержанному праздничному сезону.

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