Омикрон разрушает надежды Вифлеема на рождественских паломников (21.12.2021)

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Поскольку Израиль закрыл свои границы для большинства иностранцев, жители Вифлеема готовятся к более сдержанному праздничному сезону.
Рождество и Новый год приближаются стремительно, однако и пандемия не думает отступать. Какие праздничные мероприятия пройдут, несмотря на коронавирус, и что делать тем, кто вынужден остаться дома?
Экспертный совет при правительстве Германии заявил о необходимости срочных ограничений контактов, поскольку распространение омикрона может привести к одновременному инфицированию значительной части населения.
В то время как многие рождественские базары в Германии отменены, в Любеке они по-прежнему открыты, но с соблюдением жестких антипандемийных правил. DW побывала на одном из них.
Олаф Шольц допускает, что из-за быстрого распространения омикрон-варианта коронавируса в Германии вновь придется объявлять локдаун.
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