ОЭСР улучшила прогноз развития мировой экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз развития мировой экономики. В 2021 году экономика стран мира вырастет на 5,8%, сообщила ОЭСР в Париже в понедельник, 31 мая. Предполагаемый показатель на 0,2 процентных пункта выше, чем ожидалось в марте.
В 2022 году рост мировой экономики составит 4,4% - на 0,4 процентных пункта больше, чем указывалось в мартовском прогнозе. Для Германии ОЭСР прогнозирует 3,3-процентный экономический рост по итогам текущего года (на 0,3 процентных пункта больше, чем организация ожидала в марте), дляРоссии - 2,8-процентный.
ОЭСР призывает охватить вакцинацией весь мир и как можно скорее
Оптимистичный прогноз развития мировой экономической конъюнктуры организация опубликовала вместе с призывом к правительствам охватить вакцинацией от коронавируса все страны мира и как можно скорее. Это необходимо, "чтобы спасти жизни, гарантировать доходы и ограничить негативные последствия мер инфекционной защиты", указывается далее. По мнению экспертов ОЭСР, необходимы более ощутимые усилия международного сообщества, чтобы обеспечить страны с низкими доходами необходимыми ресурсами для вакцинации населения.
Для того, чтобы справиться с проблемами, возникшими в ходе пандемии, следует делиться знаниями, а также медицинскими и финансовыми ресурсами, и избегать торговых ограничений, прежде всего, для медицинских товаров, подчеркнула организация.
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Автор: Марина Барановская