 ОЭСР улучшила прогноз развития мировой экономики | Новости из Германии о Европе | DW | 31.05.2021

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Европа

ОЭСР улучшила прогноз развития мировой экономики

По итогам 2021 года мировая экономика вырастет на 5,8 процента, экономика Германии - на 3,3 процента, полагают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития.

Грузовой терминал в порту Бремерхафена

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз развития мировой экономики. В 2021 году экономика стран мира вырастет на 5,8%, сообщила ОЭСР в Париже в понедельник, 31 мая. Предполагаемый показатель на 0,2 процентных пункта выше, чем ожидалось в марте.

В 2022 году рост мировой экономики составит 4,4% - на 0,4 процентных пункта больше, чем указывалось в мартовском прогнозе. Для Германии ОЭСР прогнозирует 3,3-процентный экономический рост по итогам текущего года (на 0,3 процентных пункта больше, чем организация ожидала в марте), дляРоссии - 2,8-процентный. 

ОЭСР призывает охватить вакцинацией весь мир и как можно скорее

Оптимистичный прогноз развития мировой экономической конъюнктуры организация опубликовала вместе с призывом к правительствам охватить вакцинацией от коронавируса все страны мира и как можно скорее. Это необходимо, "чтобы спасти жизни, гарантировать доходы и ограничить негативные последствия мер инфекционной защиты", указывается далее. По мнению экспертов ОЭСР, необходимы более ощутимые усилия международного сообщества, чтобы обеспечить страны с низкими доходами необходимыми ресурсами для вакцинации населения.

Для того, чтобы справиться с проблемами, возникшими в ходе пандемии, следует делиться знаниями, а также медицинскими и финансовыми ресурсами, и избегать торговых ограничений, прежде всего, для медицинских товаров, подчеркнула организация.

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    Автор: Марина Барановская


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