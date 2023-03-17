ОЭСР повысила прогноз роста мировой экономики на 2023 год

Организация экономического сотрудничества и развития ожидает в 2023 году роста мировой экономики на 2,6%. Прогноз был улучшен в связи со снижением цен на сырьевые товары и открытием экономики Китая.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает в 2023 году роста мировой экономики на 2,6%. Этот показатель, обнародованный в докладе ОЭСР в Париже в пятницу, 17 марта, выше, чем в ее прогнозе в ноябре 2022 года (2,2%).

Ожидания по росту глобальной экономики на 2024 год тоже были улучшены: с 2,7%, спрогнозированных в ноябре 2022 года, до 2,9%. По оценке экспертов, настроения потребителей и предприятий постепенно улучшаются, а давление инфляции, ослабевает. Так, в большинстве стран "большой двадцатки" (G20) уровень роста цен должен сократиться в нынешнем году с 8,1% до 5,9%, а в 2024 году - до 4,5%, полагают аналитики.

Другими позитивными факторами для развития глобальной экономики в текущем году они считают открытие китайской экономики и ожидаемое понижение цен на сырьевые товары.

Тем не менее, по оценкам ОЭСР, темпы глобального экономического роста в 2023 и 2024 годах останутся ниже уровней долгосрочного тренда, учитывая продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших центробанков мира. Другим обстоятельством, из-за которого риск сжатия мировой экономики остается существенным, является с точки зрения ОЭСР, неопределенность развития войны в Украине.

Прогнозы ОЭСР для Германии и еврозоны в целом

Экономика ФРГ, несмотря на улучшившиеся конъюнктурные прогнозы, в 2023 году будет расти более медленными темпами, чем в большинстве других крупных промышленных странах, следует из доклада организации.

ВВП Германии увеличится в текущем году на 0,3%, а в 2024-м - на 1,7%. В ноябре 2022 года аналитики ОЭСР предсказывали сокращение ВВП ФРГ на 0,3% в 2023 году и последующий рост на 1,5% в 2024-м. Уровень инфляции в Германии, согласно прогнозу, в текущем году сократится с 8,7% до 6,7%, а в будущем - до 3,1%.

Экономика еврозоны вырастет на 0,8% в 2023 году и на 1,5% - в 2024-м, говорится в докладе. Прежние прогнозы были чуть менее оптимистичными: 0,5% и 1,4% роста соответственно. Корректировка в сторону улучшения связана с ожидаемым ослаблением негативных последствий роста цен на энергоносители.

Смотрите также: