День 375-й войны: оценка экологического ущерба для Украины

На 375-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 5 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Экологический ущерб Украине оценен в 2 трлн гривен

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал об экологическом ущербе, нанесенном Украине войной. Чиновник оценил его в 2 трлн гривен (51 млрд евро). При этом учитываются загрязнение земли, воздуха, воды, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы. По словам министра, в результате российского вторжения часть природных ресурсов в Украине потеряна навсегда. Речь, по его словам, идет в том числе о загрязнении земли и воздуха, сожженных лесах и уничтожении других природных ресурсов. "Почти 3 млн гектаров леса были повреждены - это почти треть лесных территорий Украины, 500 тыс. гектаров находятся под оккупацией или в зоне военных действий", - добавил Стрелец.

В то же время министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что, учитывая масштабы загрязнения, на разминирование всей территории страны может понадобиться 70 лет. Об этом она рассказала во время встречи с членом парламента Канады Хизер Макферсон. "Для решения этой проблемы в кратчайшие сроки нужна мощная поддержка международных партнеров - финансовая, технологическая, организационная", - сказала украинский министр, предположив, что для синхронизации и координации усилий по разминированию страны необходимо создать аналог формата "Рамштайн".

Канцлер ФРГ назвал условие мирных переговоров в Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил в интервью медиакомпании CNN, что любые переговоры о прекращении войны в Украине начнутся только после того, как президент России Владимир Путин поймет, что ему не победить. "С моей точки зрения, необходимо, чтобы Путин понял - он не добьется успеха с этим вторжением и империалистической агрессией, он должен вывести войска. Это основа для переговоров", - указал глава немецкого правительства.

По мнению политика, Украина "готова к миру". "Если вы посмотрите на предложение украинцев, то легко понять, что они готовы к миру. Должно быть что-то сделано. Это должен сделать Путин", - сказал Шольц. На вопрос, будет ли заключена сделка, которая положит конец войне, возможно, с признанием того, что Украина не будет возвращать аннексированный Крым или части Донбасса, Шольц ответил, что без украинской стороны решение принято не будет. "Мы не будем принимать решения вместо них. Мы поддерживаем их", - отметил канцлер ФРГ.

Украинские пилоты проходят тесты на базе ВВС США

На военную базу США в Тусоне прибыли двое украинских пилотов для оценки их навыков к обучению управлению штурмовыми самолетами, в том числе F-16. Об этом сообщил американский телеканал NBC. Двое представителей администрации США подчеркнули, что во время пребывания в Соединенных Штатах украинцы не будут летать на самолетах. Оба будут тренироваться на симуляторах, имитирующих полеты разных типов машин. До конца марта на базу в Тусоне прибудут еще до 10 украинских пилотов.

Прибытие первых двух пилотов знаменует новый этап: впервые украинские пилоты поехали в США, чтобы их навыки оценили американские военные инструкторы. По словам чиновников, это мероприятие имеет двойную цель: улучшить навыки пилотов и оценить, сколько времени может занять надлежащая программа подготовки. "Программа заключается в оценке их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые они имеют и которые мы им предоставили", - сказал представитель администрации.

Переговоры по Запорожской АЭС зашли в тупик

Дипломатические усилия по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины зашли в тупик. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в эфире национального телемарафона. "Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться, во-первых, на демилитаризации станции, во-вторых, выходе из ЗАЭС работников "Росатома". В третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом", - заявил Галущенко. По его словам, российская сторона в ответ ссылается на указ Путина, где говорится, что ЗАЭС - "федеральная собственность РФ".

Министр также предупредил, что ситуация на оккупированной атомной станции приближается к критической. По его словам, Международное агентство по атомной энергии сообщило, что из-за неправильного режима эксплуатации состояние оборудования на станции ухудшается. "Есть ощущение, что одна из целей захватчиков - после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", - подчеркнул Галущенко.

Объявлен в розыск участник рейда в Брянской области

МВД России объявило в федеральный розыск предполагаемого участника рейда в Брянской области Илью Богданова, сообщает агентство РИА "Новости". В базе розыска МВД РФ указано, что Богданов разыскивается "по статье УК", но по какой именно - не уточняется. Мужчину также внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Российские власти 2 марта заявили, что в Брянскую область проникла "украинская диверсионная группа". О своей причастности к рейду сообщил несколькими часами позже "Русский добровольческий корпус" (РДК), который воюет на стороне Украины. Члены РДК опубликовали видео из Брянской области на фоне здания с табличкой "Любечанский фельдшерско-акушерский пункт". Одним из людей на видео был Богданов - его опознали СМИ. Официальный Киев отверг свою причастность к рейду.

Тем временем, по данным агентства РБК, на подъездах к селам Любечане и Сушаны, на которые 2 марта совершили нападение, а также другим приграничным территориям поставили блокпосты. Там дежурят люди в военной форме с автоматами. Выезжать из этих населенных пунктов запрещено, там работают сотрудники Следственного комитета, рассказали две местные жительницы.

Запущена петиция в поддержку школьницы - автора антивоенного рисунка

Зампред московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев запустил петицию с требованием вернуть домой 13-летнюю Марию Москалёву, которую не отпускают из приюта. Органы опеки забрали школьницу после того, как на ее отца завели уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии.

Преследование семьи началось после антивоенного рисунка девочки, который она нарисовала на уроке в школе в апреле 2022 года. Директор школы вызвала полицию, девочку вместе с отцом возили в отделение, в школу для "проведения беседы" с ученицей приходили сотрудники ФСБ. Позднее в квартире прошел обыск. Суд 2 марта отпустил отца девочки под домашний арест до 27 марта, но несмотря на это решение в социально-реабилитационном центре, куда отправили Москалёву, отказались вернуть ее домой. "Мы требуем немедленно прекратить дело о лишении Алексея родительских прав и отпустить Марию к отцу домой", - пишут теперь авторы петиции, которую уже поддержали более 3000 человек.

Украинские власти: Число жертв среди мирного населения растет

Гражданское население Украины продолжает гибнуть под обстрелами российских военных, передают региональные власти. Так, в результате минометного обстрела села Понятовка под Херсоном погибли женщина и двое детей, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Снаряд попал в жилой дом, уточнил он.

При обстреле селе Бударки под Чугуевом Харьковской области противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, машину фактически разорвало на две части, супруги погибли на месте.

В результате утренних российских обстрелов Донецкой области погибли двое мирных жителей, еще семеро человек получили ранения, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

Ночью и утром российские войска обстреливали город Купянск, в результате погиб 65-летний мужчина, написал в Telegram-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Число жертв ракетного удара РФ по многоэтажному жилому дому в Запорожье в ночь на 2 марта возросло до 13 человек, сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины по Запорожской области. Среди жертв - восьмимесячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей. Сотрудникам службы удалось спасти 11 человек. Разбор завалов здания завершен.

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