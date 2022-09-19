Обстрел ЮАЭС и другие главные события 208-го дня войны

Киев обвинил Россию в обстреле ЮАЭС в Николаевской области. В Донецке заявили о гибели 13 мирных жителей. Сотрудников миссии ОБСЕ в "ЛНР" осудили на 13 лет за "госизмену".

На 208-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 19 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Генштаб ВСУ: Войска РФ пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области

Российские войска всеми силами пытаются удерживать позиции на Запорожском направлении и принимают для этого радикальные меры, сообщается в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ в Facebook. "Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении, - говорится в сообщении. - По имеющейся информации, на указанном мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории". Кроме того, на полигоне возле города Торез в Донецкой области российские военные развернули тренировочный лагерь для подготовки заключенных, прибывших для пополнения подразделений 1-го армейского корпуса, которые понесли потери во время боев.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска за истекшие сутки нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершили более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Краматорска, Белогоровки и Новомихайловки. В свою очередь ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево. За сутки украинская авиация поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, один зенитный ракетный комплекс и один склад боеприпасов противника. Кроме того, ПВО Украины уничтожили российские самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три беспилотника. Ракетные войска поразили 5 опорных пунктов и 3 склада боеприпасов.

Киев обвинил Россию в обстреле Южноукраинской АЭС

Российские войска в ночь на 19 сентября нанесли ракетный удар по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции, расположенной в Николаевской области, сообщило в Telegram-канале украинское госпредприятие "Энергоатом". Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС, ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон, отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, указывается в заявлении. "Все три энергоблока ЮУАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции, к счастью, нет", - отмечает "Энергоатом". Предприятие опубликовало снимки с территории ЮАЭС и сообщило, что от удара ракеты осталась воронка диаметром 4 м и глубиной 2 м.

В Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликована видеозапись ракетного обстрела россиянами Южноукраинской атомной электростанции (ЮУАЭС). "Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно", - написал Зеленский в посте.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы. По его словам, совершив обстрел АЭС, РФ пытается "добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы". "Европа демонстрирует устойчивость в противодействии энергетической агрессии России, но необходимость остановить российский ядерный террор в Украине требует двойных усилий. Если наступит ядерная зима, проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной", - написал он в Facebook.

В Донецке заявили о гибели 13 мирных жителей из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела в Донецке погибли 13 мирных граждан, среди них двое детей, сообщил назначенный "властями" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" "мэр" города Алексей Кулемзин. По его словам, обстрел был произведен ВСУ, ракеты ударили по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города, ранены минимум пятеро.

По словам "главы" "ДНР" Дениса Пушилина, под огонь попали остановка общественного транспорта, магазин и банк. В социальных сетях распространяются фото и видео с места удара. На них видны лежащие на земле тела погибших и машины скорой помощи.

Украинская армия взяла под контроль Белогоровку

ВСУ взяли под контроль населенный пункт Белогоровку в Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, несмотря на успехи украинской армии, "следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины", а сам процесс будет гораздо сложнее, чем в Харьковской области, так как "враг готовится к обороне". Чиновник отметил, что "за каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба".

Кроме того, в поселке Яровая Донецкой области поднят украинский флаг, сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ". По сообщениям военкора Богдана Мирошникова, ВСУ завершили зачистку населенного пункта, находящегося вблизи Дробышево и Лимана, и полностью его контролируют.

В "ЛНР" двух сотрудников миссии ОБСЕ приговорили к 13 годам за "госизмену"

"Верховный суд" самопровозглашенной "Луганской народной республики" приговорил двух сотрудников Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к 13 годам заключения по обвинению в "госизмене".

Одного из них зовут Дмитрий Шабанов. По утверждению "властей" самопровозглашенной "республики", Шабанов, работая в передовой патрульной службе миссии, "передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб и действовал в ущерб безопасности республики".

Второго осужденного зовут Максим Петров. Согласно ранее сделанному заявлению "министерства государственной безопасности" "ЛНР", Петров передавал "американскому куратору" из миссии материалы о 2-м армейском корпусе "народной милиции", которые составляют "государственную тайну".

Весной "власти" "ЛНР" в одностороннем порядке запретили деятельность ОБСЕ в регионе и задержали двоих сотрудников миссии, обвинив их в "госизмене".

В "ЛНР" и "ДНР" призвали немедленно провести референдумы

"Общественная палата" самопровозглашенной "Луганской народной республики" обратилась 19 сентября к "главе" региона Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о присоединении к России. В заявлении "зампредседателя" "Общественной палаты" Лины Вокаловой, опубликованном "Луганским информационным центром", говорится, что вхождение в состав РФ "не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию "республики", откроет новые возможности на пути возрождения и восстановления".

Спустя пару часов с аналогичным обращением к "главе" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денису Пушилину выступила и "Общественная палата" "ДНР". "Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации", - говорится в документе.

"Главы" "ДНР" и "ЛНР" обсудили обращения "Общественных палат" самопровозглашенных "республик" и "необходимость синхронизации дальнейших действий", сообщает РИА "Новости". В ходе беседы Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия "властей" "ДНР" и "ЛНР" "для выработки шагов по началу подготовки к референдуму".

С места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел

По состоянию на вечер 19 сентября на месте массового захоронения под Изюмом, обнаруженного после деоккупации города, эксгумировано 146 тел, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Продолжается эксгумация тел погибших с места массового захоронения в Изюме. За это время эксгумировано 146 тел, большинство из которых - это гражданские лица, в том числе 2 детей", - написал он в своем Telegram-канале. - У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения". Синегубов отметил, что все тела направляются на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.

Украинские службы находят новые доказательства пыток мирных жителей и украинских военных на территории ранее оккупированного Изюма, заявил изданию ТСН7 уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. Новые подробности выясняются в процессе эксгумации тел, найденных в захоронениях под Изюмом - у некоторых из погибших связаны руки, а как минимум один человек мог быть повешен или задушен с помощью веревки.

ISW: Путин делает ставку в войне на "добровольцев"

Кремль уделяет все больше внимания найму так называемых "добровольцев" для участия в войне против Украины, среди которых оказываются наемники, заключенные и даже казачьи подразделения, пишет в своем отчете 19 сентября американский Институт изучения войны (ISW). При этом решения об участии "добровольцев" в войне Путин принимает без согласования с высшим военным командованием, что ухудшает отношения между президентом и руководством Минобороны РФ.

По данным ISW, повышенное внимание вербовке "добровольцев" и работе с "марионеточными формированиями" вместо ставки на пополнение резервов регулярных войск РФ за счет мобилизации Путин стал уделять после успехов в контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Но не согласовывал некоторые действия с командованием президент и до этого - на протяжении всего лета.

ФРГ передаст Украине еще четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000

Германия направит Украине еще четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000, пишет dpa по итогам брифинга Минобороны страны в Берлине. Тем самым, число поставленных в Украину немецких САУ увеличится до 14. Как отмечает министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, эти установки прекрасно зарекомендовали себя в бою. Кроме того, Германия направляет в страну 50 бронированных автомобилей Dingo и еще две реактивные системы залпового огня MARS II.

Четыре страны ЕС закрыли въезд российским туристам

Четыре страны Европейского Союза - Эстония, Латвия, Литва и Польша - ограничили въезд россиян на свою территорию. С 19 сентября они не впускают граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами.

Ограничения распространяются только на туристов, бизнесменов, а также участников культурных и спортивных мероприятий. Россияне по-прежнему смогут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне близких родственников или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей.

Кроме того, исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Въезд также по-прежнему разрешен для людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

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