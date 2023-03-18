Обряд плодородия - что жертвовали в Германии 4800 лет назад
Максим Нелюбин
2 ч. назад
В немецком Хальберштадте археологи обнаружили ритуальный колодец со скелетами животных - быков, собаки и зайцев.
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Немецкие археологи из города Хальберштадт в восточногерманской земле Саксония-Анхальт сообщили о необычной находке, сделанной во время раскопок на месте строительства логистического центра немецкой автомобильной компании Daimler Truck. Ученые обнаружили 1,7-метровый ритуальный колодец, на дне которого находились отдельные кости и целые скелеты разных животных - быков, собаки и зайцев.
Как отмечает информационное агентство dpa, возраст находки оценивается примерно в 4800 лет. Как считают историки, колодец был выкопан и использовался для проведения одного или нескольких ритуалов плодородия и относится к так называемой культуре шаровидных амфор.
Эта археологическая культура существовала около 3200-2800 годов до нашей эры в эпоху меднокаменного века (энеолита) - переходного периода от неолита к бронзовому веку.
Ритуальный колодец в Хальберштадте
Культура шаровидных амфор зародилась на территории современной Польши и распространилась дальше в западном направлении до нынешней немецкой земли Нижняя Саксония. До сих пор ученым были известные лишь такие колодцы, относившиеся к более ранней баальбергской культуре - культуре воронковидных кубков, которая существовала в верхней и средней части реки Эльба около 3800-3500 годов до нашей эры.
Как сообщила археолог Сюзанне Фридрих (Susanne Friederich), во время раскопок в Хальберштадте в верхнем слое сначала обнаружили отдельные кости четырех быков. Под ними находился скелет целого быка, далее - скелет собаки, затем - скелеты трех молодых зайцев. В следующем слое был найден скелет еще одного целого быка. Все это свидетельствует о развитии животноводства и земледелия в этих местах.
Принесение в жертву богам зайцев, отличающихся особой плодовитостью - приносящих потомство два-три раза в год до пяти зайчат за один раз, подтверждает гипотезу об использовании колодца для проведения ритуала или ритуалов плодородия.
Другие археологические находки
Ранее во время раскопок в нескольких метрах от колодца была найдена каменная гробница (каменный ящик) - по всей видимости, могила какого-то важного члена этого общества времен культуры шаровидных амфор. Верхняя часть гробницы, расположенной на самом высоком месте этого участка, находилась всего лишь в 25 сантиметрах от поверхности.