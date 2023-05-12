Война, день 443-й: Новые санкционные пакеты Украины

Киев ввел новые санкции в адрес физлиц и компаний из РФ и Беларуси. Минобороны России признало отступление севернее Бахмута. Бельгия выделит на помощь Украине часть налогов от замороженных активов РФ.

На 443-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 12 мая, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Новые санкционные пакеты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях в отношении 200 компаний. Меры действуют в течение 10 лет. В перечень вошли российская государственная корпорация "Роскосмос", акционерное общество ГЛОНАСС, а также 17 юридических лиц из Беларуси, три компании с регистрацией в Китае и по одной зарегистрированной в Индии, Казахстане и аннексированном Крыму.

Еще одним указом глава украинского государства ввел в действие решение СНБО о штрафных мерах в отношении 32 граждан России и 293 компаний из РФ, Беларуси и аннексированного Крыма, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу. Эти санкции введены на 10 лет, в отношении двух компаний срок ограничен пятью годами.

Кроме того, украинский лидер ввел штрафные меры в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, с помощью которых Россия, по словам Зеленского, сохраняла контроль над металлургическим комбинатом "Запорожсталь". Санкции будут действовать в течение 50 лет. Киев запускает процедуру конфискации российской доли в компании, добавил глава государства.

Минобороны РФ признало отступление к северу от Бахмута

Министерство обороны России фактически признало отступление сил РФ с позиций к северу от Бахмута, следует из брифинга официального представителя ведомства Игоря Конашенкова. Подразделения "Южной" группировки российских войск на Малоильиновском направлении заняли рубеж "с учетом выгодных условий Берховского водохранилища", заявил Конашенков, объяснив это "целью повышения устойчивости обороны".

Позднее основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил официального представителя Минобороны РФ в "лукавстве". Близкий к президенту РФ предприниматель назвал ситуацию в районе Бахмута "бегством подразделений Минобороны с флангов". Взятие этого города в Донецкой области не даст РФ ничего, потому что "фланги сыпятся, фронт проваливается", отметил Пригожин. Кроме того, дорога из Часова Яра в Бахмут полностью освобождена для движения ВСУ, добавил он. В то же время владелец "Группы Вагнера" вновь пожаловался на нехватку боеприпасов.

Ранее в этот же день Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением приехать в украинский Бахмут и "самостоятельно оценить сложившуюся обстановку".

Ход боевых действий

Разрушения в районе Бахмута Фото: Libkos/AP Photo

За текущие сутки Россия нанесла по украинской территории 4 ракетных и 26 авиационных ударов, а также совершила более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ. В то же время украинская авиация за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских сил, добавило украинское командование. По его сведениям, основные усилия РФ по-прежнему сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Между тем Минобороны РФ сообщило об авиаударах по районам сосредоточения украинских сил на Лиманском направлении, уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Голиково, уничтожении четырех ракет РСЗО HIMARS на Южно-Донецком направлении, а также уничтожении нескольких автомобилей и беспилотников на Запорожском направлении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил ВСУ в обстреле поселка Теткино. По словам главы региона, никто из жителей не пострадал, но в 3 домах повреждены фасады и заборы, выбиты окна, а в районе места происшествия частично нарушено электроснабжение.

События на аннексированных РФ территориях

В Мелитополе, находящемся под контролем сил РФ, совершено покушение на назначенного Москвой "и.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ" по Запорожской области, заявили в Следственном комитете России. По версии ведомства, в мусорном контейнере у одного из многоквартирных домов сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина, в этот момент выходивший из подъезда, получил травмы и доставлен к медикам.

На западе аннексированного Россией Крыма сработала система противовоздушной обороны, сбит беспилотный летательный аппарат, рассказал "глава" Крыма Сергей Аксенов. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В Луганске, находящемся под контролем пророссийских сепаратистов, прогремели 2 взрыва. По словам "главы" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонида Пасечника, под обстрел попал Ленинский район города. В то же время Родион Мирошник, которого Москва называет "бывшим послом "ЛНР" в РФ, уточнил, что удар был нанесен в районе предприятия по производству полимерных изделий "Полипак". Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

В Крыму упал военный вертолет РФ

В Джанкойском районе аннексированного РФ Крыма упал вертолет Ми-28, сообщило министерство обороны России. Оба летчика погибли, указали в ведомстве. По его данным, машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Минобороны назвало отказ техники в качестве предварительной причины крушения.

Новые данные журналистов о погибших российских военных

К 12 мая в ходе войны России против Украины погибли как минимум 22 644 российских военнослужащих, следует из данных Русской службы BBC и "Медиазоны". Журналисты вместе с волонтерами ведут перечень погибших, в реестр входят только те военные, имена которых удалось установить по открытым источникам.

Российская сторона в последний раз называла количество погибших 21 сентября 2022 года. По утверждениям Минобороны РФ, к тому моменту в ходе войны погибли 5937 российских солдат и офицеров. Кроме того, в январе российское оборонное ведомство признало гибель 89 военнослужащих в захваченной Макеевке.

Беседа украинского президента и британского премьера

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Украинский лидер поблагодарил главу британского правительства за усиление способностей ВСУ крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и иную военную помощь. По словам Киева, стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Между тем министерство иностранных дел РФ осудило решение британской стороны снабдить Украину этими ракетами. Москва назвала этот шаг Лондона "враждебным" и "нацеленным на дальнейшее накачивание Украины вооружениями".

Новая помощь Украине со стороны Бельгии

Правительство Бельгии утвердило новый пакет мер поддержки Украины на общую сумму 92 миллиона евро. Источником этих средств является часть налоговых поступлений от российских финансовых активов, замороженных в Бельгии, отметили в Брюсселе.

Половина суммы (46 млн евро) будет направлена на военную помощь, в том числе поставки бронетехники, вооружения и боеприпасов. Еще 24 млн евро выделено на гуманитарную помощь, которую по согласованию с ООН будут распределять в крупных городах и в зонах боевых действий для удовлетворения основных потребностей. Кроме того, 8 млн евро выделено на восстановление Украины. По информации правительства Бельгии, запланированы и инвестиции для модернизации бельгийской дипломатической сети в Украине, для обеспечения безопасности украинской стратегической инфраструктуры (включая атомные электростанции) и поддержки фонда помощи жертвам войны, созданного Международным уголовным судом.

Решение IWF о допуске россиян и белорусов к соревнованиям

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (International weightlifting federation, IWF) одобрил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это решение представляет собой "наилучший возможный баланс между сохранением неизменной позиции IWF в отношении солидарности с Украиной и необходимостью сохранения в максимальной степени возможности для всех индивидуальных атлетов в нейтральном статусе заниматься спортом независимо от их национальности", подчеркнули в федерации.

Кремль стремится сократить отток россиян за границу

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры с целью сокращения числа россиян, уехавших за границу. "В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", - говорится в указе главы государства.

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