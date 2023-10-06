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Нобелевскую премию мира присудили Наргес Мохаммади

Даниил Сотников
6 октября 2023 г.

Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади, которая борется за права женщин и которую власти страны посадили в тюрьму.

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Иранская правозащитница Наргес Мохаммади
Иранская правозащитница Наргес МохаммадиФото: Magali giardini/AP Photo/picture alliance

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2023 год стала правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади, выступающая за права женщин и заключенная властями страны в тюрьму. О своем решении Нобелевский комитет в Осло сообщил в пятницу, 7 октября.

Премией ее удостоили за "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех". 

Мохаммади - вице-президент Центра правозащитников в Иране. За последние 20 лет власти Ирана неоднократно отправляли ее в тюрьму за ее выступления против режима, а также за свою журналистскую и правозащитную деятельность. В поддержку Мохаммади неоднократно выступали мировые лидера и международные организации.

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок (Annalena Baerbock) приветствовала присуждение премии иранской. По ее словам, эта награда демонстрирует "силу женщин в борьбе за свободу", заявила она в сервисе микроблогов X. "Бесстрашный голос Мохаммади невозможно лишить свободы, будущее Ирана - это его женщины", - написала Бербок.

В Иране Мохаммади была приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы

В 2021 году власти Ирана приговорили ее к 2,5 года лишения свободы и 80 ударам плетью за "антигосударственную пропаганду".Amnesty International называет ее узницей совести. В общей сложности в Иране Мохаммади арестовывали 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы и по-прежнему находится в заключении.

"Она борется за права женщин против систематической дискриминации и угнетения. Она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью. Эта борьба по всему Ирану сопровождалась преследованиями, тюремным заключением, пытками и даже смертью. Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться вне поля зрения и прикрывать свое тело. Требования свободы, высказанные демонстрантами, касаются не только женщин, но и всего населения", - заявили в Нобелевском комитете.

Лауреаты Нобелевской премии мира 2022 и 2021 годов

В 2022 году Нобелевская премия была вручена правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российское правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация Центр Гражданских Свобод и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", подчеркнули в комитете. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Нобелевская премия мира

Премию мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждают "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". 

Впервые Нобелевская премия мира была вручена в 1901 году. Ее лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации "Лига мира и свободы" французский политический деятель Фредерик Пасси.

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