Движение отказчиков от военной службы выдвинули на Нобелевку

Международное бюро мира выдвинуло на Нобелевскую премию мира российскую, белорусскую и украинскую организации, помогающие уклонистам и дезертирам.

"Невероятная честь для нас", - так российское "Движение сознательных отказчиков от военной службы" (ДОС) во вторник, 8 августа, прокомментировало новость о том, что Международное бюро мира выдвинуло организацию на Нобелевскую премию мира. Сообщение об этом ДОС разместило на своей странице вTelegram .

Всего Международное бюро мира (IPB) выдвинуло на Нобелевскую премию мира три организации, занимающиеся помощью дезертирам и отказникам. Помимо "Движения сознательных отказчиков от военной службы", на премию номинирована белорусская организация "Наш Дом" и Украинское пацифистское движение.

Все три "выдающиеся организации" уделяют "особое внимание праву на отказ от военной службы по соображениям совести", отмечается в сообщении на сайте Международного бюро мира. При этом в своих усилиях данные организации "продемонстрировали беспрецедентное мастерство и самоотверженность", в особенности после того, как 24 февраля 2022 года началасьполномасштабная война России против Украины, "несмотря на значительную стигматизацию, с которой с тех пор столкнулась каждая организация", отмечается в заявлении

Право на отказ от военной службы неотъемлемо и во время войны

Одновременно Международное бюро мира подчеркнуло, что фундаментальное право на отказ от военной службы по соображениям совести является неотъемлемым правом человека, защищенным правом на свободу мысли, совести и религии и гарантируется статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). "Это право остается неотъемлемым даже в периоды чрезвычайного положения, как прямо указано в статье 4(2) МПГПП. Отказ от военной службы по соображениям совести является конкретным средством содействия миру, поэтому необходимо подчеркивать и защищать это основное право человека, особенно во время войны", - указали в IPB.

Чем занимается ДОС

В российском Движении сознательных отказчиков от военной службы приветствовали решение международной организации о номинации на Нобелевскую премию мира. "Невероятная честь для нас", - написало в Telegram руководство движения, помогающего призывникам избежать службы в армии.

Движение сознательных отказчиков от военной службы оказывает информационную, моральную и юридическую помощь российским уклонистам. С начала полномасштабной войны РФ против Украины организация активно помогает гражданам, отказывающимся участвовать в военных действиях. В начале мая 2023 года ее сайт был заблокирован по решению Савеловского суда Москвы в связи с "дискредитацией" ВС РФ. А 23 июня Минюст РФ объявил ДОС "иностранным агентом".

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