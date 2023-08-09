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Движение отказчиков от военной службы выдвинули на Нобелевку

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Международное бюро мира выдвинуло на Нобелевскую премию мира российскую, белорусскую и украинскую организации, помогающие уклонистам и дезертирам.

https://p.dw.com/p/4Uw79
Страница ДСО
Страница ДСОФото: vk.com/stoparmy

"Невероятная честь для нас", - так российское "Движение сознательных отказчиков от военной службы" (ДОС) во вторник, 8 августа, прокомментировало новость о том, что Международное бюро мира выдвинуло организацию на Нобелевскую премию мира. Сообщение об этом ДОС разместило на своей странице вTelegram

Всего Международное бюро мира (IPB) выдвинуло на Нобелевскую премию мира три организации, занимающиеся помощью дезертирам и отказникам. Помимо "Движения сознательных отказчиков от военной службы", на премию номинирована белорусская организация "Наш Дом" и Украинское пацифистское движение.

Все три "выдающиеся организации" уделяют "особое внимание праву на отказ от военной службы по соображениям совести", отмечается в сообщении на сайте Международного бюро мира. При этом в своих усилиях данные организации "продемонстрировали беспрецедентное мастерство и самоотверженность", в особенности после того, как 24 февраля 2022 года началасьполномасштабная война России против Украины, "несмотря на значительную стигматизацию, с которой с тех пор столкнулась каждая организация", отмечается в заявлении

Право на отказ от военной службы неотъемлемо и во время войны

Одновременно Международное бюро мира подчеркнуло, что фундаментальное право на отказ от военной службы по соображениям совести является неотъемлемым правом человека, защищенным правом на свободу мысли, совести и религии и гарантируется статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). "Это право остается неотъемлемым даже в периоды чрезвычайного положения, как прямо указано в статье 4(2) МПГПП. Отказ от военной службы по соображениям совести является конкретным средством содействия миру, поэтому необходимо подчеркивать и защищать это основное право человека, особенно во время войны", - указали в IPB.

Чем занимается ДОС

В российском Движении сознательных отказчиков от военной службы приветствовали решение международной организации о номинации на Нобелевскую премию мира. "Невероятная честь для нас", - написало в Telegram руководство движения, помогающего призывникам избежать службы в армии.

Движение сознательных отказчиков от военной службы оказывает информационную, моральную и юридическую помощь российским уклонистам. С начала полномасштабной войны РФ против Украины организация активно помогает гражданам, отказывающимся участвовать в военных действиях. В начале мая 2023 года ее сайт был заблокирован по решению Савеловского суда Москвы в связи с "дискредитацией" ВС РФ. А 23 июня Минюст РФ объявил ДОС "иностранным агентом".

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Сообщение ДОС в Telegram

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Движение отказчиков от военной службы выдвинули на Нобелевку

Права человека1 ч. назад
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