  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
НаукаГлобальные темы

Нобелевскую премию по химии за 2024 год получат трое ученых

Роман Сулима
9 октября 2024 г.

Нобелевской премии по химии за 2024 год удостоены Дэвид Бейкер из США, а также британцы Демис Хассабис и Джон Джампер. Премия присуждена за изучение структур протеинов.

https://p.dw.com/p/4lYxV
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2024 года Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер
Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер получили Нобелевскую премию за изучение структур белкаФото: Christine Olsson/TT/picture alliance

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2024 году стали американец Дэвид Бейкер, а также британцы Демис Хассабис и Джон Джампер.

Такое решение Шведской королевской академии наук огласил в Стокгольме в среду, 9 октября, Нобелевский комитет по химии. Биохимик и специалист по вычислительной биологии Бейкер награжден "за вычислительный дизайн белков", а нейробиологи Хассабис и Джампер - "за предсказание структуры белков".

"Дэвид Бейкер преуспел почти в невозможном - создании совершенно новых видов белков. Демис Хассабис и Джон М. Джампер разработали модель ИИ (искусственного интеллекта. - Ред.) для решения 50-летней проблемы: предсказания сложных структур белков. Эти открытия имеют огромный потенциал", - отмечается в пресс-релизе академии.

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по химии присуждали 115 раз. По состоянию на 2023 год ее вручили 192 лауреатам. Так как Фредерик Сенгер (1958 и 1980 годы) и Барри Шарплесс (2001 и 2022 годы) были награждены дважды, премию получили 190 человек. Самым молодым ее лауреатом остается француз Фредерик Жолио (35 лет в 1935 году), самым пожилым - Джон Гудинаф из США (97 лет в 2019 году).

Размер Нобелевской премии по химии составляет 11 млн шведских крон (порядка 900 тысяч евро).

Лауреаты Нобелевской премии по химии прошлых лет

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали три ученых из США - Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луиc Брюс (Колумбийский университет) и уроженец России Алексей Екимов (Nanocrystals Technology Inc). Премия присуждена им за открытие и синтез квантовых точек - "частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства".

В 2022 году нобелевскими лауреатами по химии стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за разработку инструментов для создания молекул. Премия присуждена им "за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии".

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан. Они были удостоены этой награды за развитие асимметричного органокатализа.

Нобелевская неделя продолжается

Двумя днями ранее оглашение имен лауреатов премии в области физиологии и медицины открыло так называемую нобелевскую неделю. Награда была присуждена Виктору Эмбросу и Гэри Равкуну за открытие микроРНК.

Накануне были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике - ими стали Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей".

В четверг, 10 октября, станут известны имена нобелевских лауреатов по литературе. 11 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 14 октября в Стокгольме - лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году.

Нобелевские премии вручают с 1901 года

Пять различных Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля, их вручают с 1901 года. С 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Нобеля, ее неофициально тоже называют Нобелевской премией по экономике. Нобелевскую премию мира присуждают в столице Норвегии Осло, все остальные - в шведской столице Стокгольме.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Нобелевский позор России. Коломойский под подозрением. Реанимация зерновой сделки. DW Новости

Нобелевский позор России. Коломойский под подозрением. Реанимация зерновой сделки. DW Новости

Фонд Нобеля отозвал приглашения послам России и Беларуси на церемонию вручения престижнейших международных премий в сфере науки в Стокгольме. Накануне власти РФ объявили лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова "иностранным агентом". Председатель Норвежского нобелевского комитета заявил, что власти России пытаются заставить нобелевского лауреата замолчать.
Политика2 сентября 2023 г.33:39 мин.
Нобелевская премия вручается с 1901 года

Важна или вредна Нобелевская премия для современных исследований?

Важна или вредна Нобелевская премия для современных исследований?

В начале "нобелевской недели" в понедельник, 7 октября, стало известно имя первого лауреата нынешнего сезона. При этом все чаще в адрес премии и тех, кто решает, кому она достанется, звучит критика. Почему?
Культура7 октября 2024 г.
Алесь Беляцкий, октябрь 2020 года

Жизнь нобелевского лауреата Алеся Беляцкого в фотографиях

Жизнь нобелевского лауреата Алеся Беляцкого в фотографиях

Один из лауреатов Нобелевской премии мира за 2022 год правозащитник Алесь Беляцкий узнал о присуждении ему награды, находясь за решеткой. В минском СИЗО он с июля 2021-го. DW - о важных этапах биографии Беляцкого.
Общество9 декабря 2022 г.13 фото
Показать еще