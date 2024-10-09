Нобелевскую премию по химии за 2024 год получат трое ученых

Нобелевской премии по химии за 2024 год удостоены Дэвид Бейкер из США, а также британцы Демис Хассабис и Джон Джампер. Премия присуждена за изучение структур протеинов.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2024 году стали американец Дэвид Бейкер, а также британцы Демис Хассабис и Джон Джампер.

Такое решение Шведской королевской академии наук огласил в Стокгольме в среду, 9 октября, Нобелевский комитет по химии. Биохимик и специалист по вычислительной биологии Бейкер награжден "за вычислительный дизайн белков", а нейробиологи Хассабис и Джампер - "за предсказание структуры белков".

"Дэвид Бейкер преуспел почти в невозможном - создании совершенно новых видов белков. Демис Хассабис и Джон М. Джампер разработали модель ИИ (искусственного интеллекта. - Ред.) для решения 50-летней проблемы: предсказания сложных структур белков. Эти открытия имеют огромный потенциал", - отмечается в пресс-релизе академии.

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по химии присуждали 115 раз. По состоянию на 2023 год ее вручили 192 лауреатам. Так как Фредерик Сенгер (1958 и 1980 годы) и Барри Шарплесс (2001 и 2022 годы) были награждены дважды, премию получили 190 человек. Самым молодым ее лауреатом остается француз Фредерик Жолио (35 лет в 1935 году), самым пожилым - Джон Гудинаф из США (97 лет в 2019 году).

Размер Нобелевской премии по химии составляет 11 млн шведских крон (порядка 900 тысяч евро).

Лауреаты Нобелевской премии по химии прошлых лет

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали три ученых из США - Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луиc Брюс (Колумбийский университет) и уроженец России Алексей Екимов (Nanocrystals Technology Inc). Премия присуждена им за открытие и синтез квантовых точек - "частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства".

В 2022 году нобелевскими лауреатами по химии стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за разработку инструментов для создания молекул. Премия присуждена им "за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии".

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист (Benjamin List) и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан. Они были удостоены этой награды за развитие асимметричного органокатализа.

Нобелевская неделя продолжается

Двумя днями ранее оглашение имен лауреатов премии в области физиологии и медицины открыло так называемую нобелевскую неделю. Награда была присуждена Виктору Эмбросу и Гэри Равкуну за открытие микроРНК.

Накануне были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике - ими стали Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей".

В четверг, 10 октября, станут известны имена нобелевских лауреатов по литературе. 11 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 14 октября в Стокгольме - лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году.

Нобелевские премии вручают с 1901 года

Пять различных Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля, их вручают с 1901 года. С 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Нобеля, ее неофициально тоже называют Нобелевской премией по экономике. Нобелевскую премию мира присуждают в столице Норвегии Осло, все остальные - в шведской столице Стокгольме.